Военные Судана освободили задержанного при госперевороте премьера Хамдука

Смещённый с должности после военного переворота премьер-министр Судана Абдалла Хамдук вернулся домой. Об этом сообщили в его канцелярии.

"Сегодня вечером (26 октября. — Прим. Лайфа) премьер-министр Абдалла Хамдук и его супруга вернулись в их резиденцию в Хартуме под усиленной охраной", — говорится в сообщении канцелярии, опубликованном в "Фейсбуке".

При этом некоторые суданские министры и политические лидеры всё ещё задержаны.

После возвращения Хамдук уже успел провести переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.