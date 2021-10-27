Военные Судана освободили задержанного при госперевороте премьера Хамдука
После этого он уже успел провести переговоры с американским госсекретарём Блинкеном.
Абдалла Хамдук. Фото © ТАСС / EPA
Смещённый с должности после военного переворота премьер-министр Судана Абдалла Хамдук вернулся домой. Об этом сообщили в его канцелярии.
"Сегодня вечером (26 октября. — Прим. Лайфа) премьер-министр Абдалла Хамдук и его супруга вернулись в их резиденцию в Хартуме под усиленной охраной", — говорится в сообщении канцелярии, опубликованном в "Фейсбуке".
При этом некоторые суданские министры и политические лидеры всё ещё задержаны.
После возвращения Хамдук уже успел провести переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.
"Госсекретарь приветствовал освобождение премьер-министра из-под стражи и вновь призвал военных Судана отпустить всех гражданских лидеров, находящихся под стражей, а также обеспечить их безопасность", — отметили в американском дипведомстве.
Напомним, ранее в Судане военные арестовали министров и окружили дом премьера. Позже Хамдука задержали. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан обратился к нации и заявил о введении режима чрезвычайного положения и роспуске органов власти. Это произошло на фоне акций протеста, которые начались несколько недель назад после неудачной попытки переворота. В результате волнений в стране погибло как минимум семь человек и 140 пострадало.
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