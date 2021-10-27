Эксперт считает, что система распознавания не позволит штрафовать курильщиков-нарушителей

Штрафовать за курение в неположенных местах на основании автоматического распознавания лиц не удастся. Такое мнение высказал эксперт по компьютерной безопасности Александр Власов в беседе с радио "Комсомольская правда".

По его словам, в России отсутствует необходимое для этого законодательство. Законы в настоящее время не позволяют создавать базы изображений лиц граждан РФ, отметил Власов. Эксперт считает, что единственный приемлемый вариант — это когда полицейский поймал курильщика в неположенном месте и предъявил в качестве доказательства видеозапись.