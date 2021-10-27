Эксперт считает, что система распознавания не позволит штрафовать курильщиков-нарушителей
В настоящее время в РФ отсутствует необходимая для этого законодательная база, пояснил Александр Власов.
Фото © ИТАР-ТАСС / Артём Геодакян
Штрафовать за курение в неположенных местах на основании автоматического распознавания лиц не удастся. Такое мнение высказал эксперт по компьютерной безопасности Александр Власов в беседе с радио "Комсомольская правда".
По его словам, в России отсутствует необходимое для этого законодательство. Законы в настоящее время не позволяют создавать базы изображений лиц граждан РФ, отметил Власов. Эксперт считает, что единственный приемлемый вариант — это когда полицейский поймал курильщика в неположенном месте и предъявил в качестве доказательства видеозапись.
Напомним, ранее стало известно, что в России планируют создать систему, которая будет выявлять людей, курящих сигареты и вейпы в неположенных местах. По словам разработчиков, технологию можно будет использовать для контроля промышленной безопасности на предприятиях, а также в парках, на вокзалах и в других точках в рамках системы "Умный город".
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