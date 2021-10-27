Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на решение суда Амстердама, который постановил, что коллекция "скифского золота" из крымских музеев должна быть передана Украине. Своё мнение они выразили в комментариях к соответствующей публикации, пишет портал "Иносми".

"Слово "Украина" означает "периферия". Окраина Российской империи. Сокровища Крыма вышли из его недр", — отметила одна из пользовательниц.

Другой комментатор подчеркнул, что именно музеи Крыма "нашли, приобрели, сохранили и охраняли эти сокровища".

"Поэтому надо было вернуть их владельцам, то есть музеям. Это юридическая проблема, не имеющая ничего общего с политикой", — добавил он.

"Предметы следует возвращать не государству, а музеям, которые их одолжили. Скифы не были родственниками украинцев, поэтому украинские националисты не имеют законного интереса в том, чтобы требовать предметы цивилизации, которую они отвергают, поскольку они отвергают всё, что не является украинским", — заметил ещё один читатель.