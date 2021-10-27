"Эти предметы принадлежат Крыму": Французы возмутились решением амстердамского суда отдать "скифское золото" Украине
Националисты из Незалежной не имеют права требовать экспонаты цивилизации, которую они отвергают, отметил один из читателей газеты Le Figaro.
Фото © ТАСС / AP
Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на решение суда Амстердама, который постановил, что коллекция "скифского золота" из крымских музеев должна быть передана Украине. Своё мнение они выразили в комментариях к соответствующей публикации, пишет портал "Иносми".
"Слово "Украина" означает "периферия". Окраина Российской империи. Сокровища Крыма вышли из его недр", — отметила одна из пользовательниц.
Другой комментатор подчеркнул, что именно музеи Крыма "нашли, приобрели, сохранили и охраняли эти сокровища".
"Поэтому надо было вернуть их владельцам, то есть музеям. Это юридическая проблема, не имеющая ничего общего с политикой", — добавил он.
"Предметы следует возвращать не государству, а музеям, которые их одолжили. Скифы не были родственниками украинцев, поэтому украинские националисты не имеют законного интереса в том, чтобы требовать предметы цивилизации, которую они отвергают, поскольку они отвергают всё, что не является украинским", — заметил ещё один читатель.
"Эти предметы принадлежат Крыму. Золото Крыма нужно вернуть в музей в Крыму", — резюмировал другой пользователь.
Напомним, разбирательство о судьбе нескольких сотен экспонатов началось в ноябре 2014 года. Около двух тысяч артефактов из музеев Крыма было отправлено на выставку "Крым: золото и секреты Чёрного моря" в голландском музее Алларда Пирсона. После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал передать экспонаты ему, а не возвращать их на полуостров. В результате "скифское золото" осталось в запасниках голландского музея до решения суда. 26 октября 2021 года инстанция постановила отдать артефакты Украине. В Крыму назвали это решение политизированным.
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