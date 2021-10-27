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"Эти предметы принадлежат Крыму": Французы возмутились решением амстердамского суда отдать "скифское золото" Украине

Националисты из Незалежной не имеют права требовать экспонаты цивилизации, которую они отвергают, отметил один из читателей газеты Le Figaro.

27 октября, 01:05
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на решение суда Амстердама, который постановил, что коллекция "скифского золота" из крымских музеев должна быть передана Украине. Своё мнение они выразили в комментариях к соответствующей публикации, пишет портал "Иносми".

"Слово "Украина" означает "периферия". Окраина Российской империи. Сокровища Крыма вышли из его недр", — отметила одна из пользовательниц.

Другой комментатор подчеркнул, что именно музеи Крыма "нашли, приобрели, сохранили и охраняли эти сокровища".

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"Поэтому надо было вернуть их владельцам, то есть музеям. Это юридическая проблема, не имеющая ничего общего с политикой", — добавил он.

"Предметы следует возвращать не государству, а музеям, которые их одолжили. Скифы не были родственниками украинцев, поэтому украинские националисты не имеют законного интереса в том, чтобы требовать предметы цивилизации, которую они отвергают, поскольку они отвергают всё, что не является украинским", — заметил ещё один читатель.

"Эти предметы принадлежат Крыму. Золото Крыма нужно вернуть в музей в Крыму", — резюмировал другой пользователь.

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Напомним, разбирательство о судьбе нескольких сотен экспонатов началось в ноябре 2014 года. Около двух тысяч артефактов из музеев Крыма было отправлено на выставку "Крым: золото и секреты Чёрного моря" в голландском музее Алларда Пирсона. После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал передать экспонаты ему, а не возвращать их на полуостров. В результате "скифское золото" осталось в запасниках голландского музея до решения суда. 26 октября 2021 года инстанция постановила отдать артефакты Украине. В Крыму назвали это решение политизированным.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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