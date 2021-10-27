В США умер один из первых стендап-комиков в мире Морт Сал

В США скончался 94-летний комик Морт Сал. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление помощницы юмориста Люси Мерсер.

Морт Сал родился в канадском Монреале. Ещё в детстве с семьёй он переехал в США. Сал был одним из первопроходцев сатирической комедии и стендап-выступлений в 1950–60 годах. В 1960 году журнал Time признал его ведущим комиком нового поколения. Сал одним из первых начал высмеивать президентов и членов правительства.