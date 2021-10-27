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В США умер один из первых стендап-комиков в мире Морт Сал

В 1960 году журнал Time признал его ведущим юмористом нового поколения.

27 октября, 01:35
<p>Комик Морт Сал. Фото © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Mort_Sahl#/media/File:Mort_Sahl_-1.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Комик Морт Сал. Фото © Wikipedia

В США скончался 94-летний комик Морт Сал. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление помощницы юмориста Люси Мерсер.

По её словам, Сал умер "мирно" в своём доме в Калифорнии.

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"Причина — старость", — добавила помощница.

Морт Сал родился в канадском Монреале. Ещё в детстве с семьёй он переехал в США. Сал был одним из первопроходцев сатирической комедии и стендап-выступлений в 1950–60 годах. В 1960 году журнал Time признал его ведущим комиком нового поколения. Сал одним из первых начал высмеивать президентов и членов правительства.

Ранее Лайф сообщал, что умер польский актёр из криминальной комедии "Ва-банк" Кшиштоф Кершновский. Артист ушёл из жизни в возрасте 70 лет.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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