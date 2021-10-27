На Украине признали, что разведка ВСУ заходила в посёлок в Донбассе
По словам журналиста Юрия Бутусова, военнослужащие занимать его не стали и отошли.
Фото © ТАСС / AP
Украинские силовики в понедельник, 25 октября, действительно зашли в посёлок Старомарьевка, который расположен на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.
Ранее полпред самопровозглашённой Донецкой Народной Республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что военные Незалежной предприняли попытку занять посёлок Старомарьевка. Затем украинское издание "Бабель" со ссылкой на источники в Минобороны страны сообщило, что ВСУ взяли это село под контроль. Позднее украинские военные опровергли данную информацию, назвав её очередной попыткой обвинить Киев в нарушении линии разграничения.
Бутусов на своей странице в "Фейсбуке" отметил, что Старомарьевка находится в низине, по разные стороны от села на высотах располагаются позиции ВСУ и подразделений ДНР.
"В село на протяжении последних лет неоднократно заходила разведка различных украинских подразделений и разведка противника. Но оборудовать там постоянные позиции — большой риск. Вчера в село снова зашла разведка 93-й бригады, село не занимали и отошли", — подчеркнул журналист, ссылаясь на свои источники.
А ранее главком ВСУ назвал "силу", способную восстановить суверенитет Украины. По словам Валерия Залужного, Незалежная стала надёжным щитом Европы.
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