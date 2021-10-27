Густой туман стал причиной задержки более 10 рейсов в Южно-Сахалинске. Видео © Instagram / airportus / t.me / airportus

Густой туман стал причиной задержки более десяти рейсов в аэропорту Южно-Сахалинска. Об этом сообщается на странице в "Инстаграме" воздушной гавани.

"Густой туман второй день влияет на график движения воздушных судов", — говорится в сообщении.

Так, самолёт из Новосибирска отправили на запасной аэродром в Хабаровск. Он должен был приземлиться ещё в 08:35 по местному времени (00:35 мск). Также пришлось перенести посадку воздушного судна из Москвы и задержать прилёт самолётов из Владивостока и Курильска и вылет нескольких рейсов в Москву, Хабаровск, Новосибирск и Владивосток, пишет ТАСС.

При этом 26 октября из-за тумана в Южно-Сахалинске самолёты из Новосибирска и Москвы тоже отправлялись на запасной аэродром в Хабаровск, задерживалось несколько рейсов. Но в итоге все лайнеры прибыли в пункты назначения в тот же день после улучшения погодных условий. 27 октября туман стал настолько сильным, что в городе наступила практически нулевая видимость. Осадков и ветра нет, утром температура воздуха в Южно-Сахалинске достигала плюс восьми градусов.