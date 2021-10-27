11-летняя девочка станет самой молодой матерью на Украине

11-летняя девочка из Закарпатской области станет самой молодой матерью на Украине. Об этом сообщает издание "Вести Украина" со ссылкой на журналиста Михаила Папиша из города Берегово.

По его словам, рождение ребёнка ожидается в декабре. Беременность девочки проходит без осложнений.

"Этой молоденькой роженицей должна стать 11-летняя жительница цыганской народности из Гаты, где также есть поселение ромов. Анонимные источники в райбольнице, которым доверяем, сообщают: будущая мать – цыганочка очень красивая, а беременность протекает согласно соответствующим медицинским правилам и определённым гинекологическим нюансам", — заявил Папиш.

Также журналист призвал пользователей в "Фейсбуке" собрать деньги на игрушку для малыша.