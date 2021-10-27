Финансист рассказал, что может привести к обвалу рубля до Нового года

Цены на энергоресурсы, которые серьёзно выросли на фоне энергокризиса в Европе, оказывают значительную поддержку рублю, однако теоретические риски обвала национальной валюты сохраняются. Такое мнение выразил аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.

"Исходя из последних новостей, вмешательство Китая в ценообразование внутреннего рынка угля уже понизило фьючерсы на уголь в среднем на 12%, а некоторые упали и на 30%. Это, в свою очередь, оказало негативное влияние и на нефть, которая в последнее время всё чаще рассматривается как товар-заменитель для дорогого газа и угля", — приводит слова эксперта агентство "Прайм".

На курсе рубля также негативно может сказаться, если Европа и Россия договорятся о дополнительных поставках газа. Однако, как утверждает финансист, подобное развитие событий вряд ли приведёт к "обвалу" нацвалюты.

Потенциально, по словам Маслова, рублю угрожают и политические риски, которые могут возникнуть из-за ухудшения международной обстановки и новых антироссийских санкций, а также мощная волна коронавируса.

На четвёртый квартал года Маслов прогнозирует курс доллара в диапазоне 71,5–74 рубля, а евро — 82–86 рублей. Но в краткосрочной перспективе допускает снижение курса ниже 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро.