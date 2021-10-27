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В крови умершего украинского депутата Полякова нашли димедрол

Доказательств убийства парламентария пока нет. Однако следствие не исключает ни одну из версий, отметили в МВД страны.

27 октября, 03:16
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=2417061085089839&set=ecnf.100003579141540" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Антон Поляков</a></p>

Фото © Facebook / Антон Поляков

В крови депутата Верховной рады Украины Антона Полякова, которого нашли мёртвым 8 октября в такси в Киеве, обнаружены следы димедрола. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД Украины Евгений Енин в беседе с изданием "Общественное".

"Мы можем с абсолютной уверенностью говорить, что это смесь [метадона и димедрола]", отметил Енин.

При этом ранее сообщалось только о метадоне — синтетическом лекарственном препарате из группы опиоидов.

В деле о смерти украинского депутата Антона Полякова появились новые подробности

В деле о смерти украинского депутата Антона Полякова появились новые подробности

Первый замглавы МВД добавил, что пока не известно, как вещество оказалось в организме парламентария. Доказательств убийства депутата пока нет. Однако следствие не исключает ни одну из версий.

Напомним, украинский депутат Антон Поляков умер во время поездки в такси в ночь на 8 октября. По предварительным данным, 33-летнему мужчине стало плохо по дороге, его пытались реанимировать врачи скорой, но были вынуждены констатировать смерть. Полиция озвучила две основные версии кончины Полякова, а украинские депутаты тем временем обсуждают, как не стать жертвой отравления.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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