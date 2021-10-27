В крови умершего украинского депутата Полякова нашли димедрол

В крови депутата Верховной рады Украины Антона Полякова, которого нашли мёртвым 8 октября в такси в Киеве, обнаружены следы димедрола. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД Украины Евгений Енин в беседе с изданием "Общественное".

"Мы можем с абсолютной уверенностью говорить, что это смесь [метадона и димедрола]", — отметил Енин.

При этом ранее сообщалось только о метадоне — синтетическом лекарственном препарате из группы опиоидов.