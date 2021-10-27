В крови умершего украинского депутата Полякова нашли димедрол
Доказательств убийства парламентария пока нет. Однако следствие не исключает ни одну из версий, отметили в МВД страны.
Фото © Facebook / Антон Поляков
В крови депутата Верховной рады Украины Антона Полякова, которого нашли мёртвым 8 октября в такси в Киеве, обнаружены следы димедрола. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД Украины Евгений Енин в беседе с изданием "Общественное".
"Мы можем с абсолютной уверенностью говорить, что это смесь [метадона и димедрола]", — отметил Енин.
При этом ранее сообщалось только о метадоне — синтетическом лекарственном препарате из группы опиоидов.
Первый замглавы МВД добавил, что пока не известно, как вещество оказалось в организме парламентария. Доказательств убийства депутата пока нет. Однако следствие не исключает ни одну из версий.
Напомним, украинский депутат Антон Поляков умер во время поездки в такси в ночь на 8 октября. По предварительным данным, 33-летнему мужчине стало плохо по дороге, его пытались реанимировать врачи скорой, но были вынуждены констатировать смерть. Полиция озвучила две основные версии кончины Полякова, а украинские депутаты тем временем обсуждают, как не стать жертвой отравления.
Комментариев: 0