Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил установить в музеях полуострова, которых голландский суд лишил коллекции "скифского золота", таблички с надписью: "Украдено Украиной в Амстердаме".

"Крымская коллекция "скифского золота" была фактически украдена у крымчан. Поэтому логично на каждую пустую витрину, где могли бы экспонироваться наши артефакты, в музеях Керчи, Симферополя или Бахчисарая положить табличку: "Украдено Украиной в Амстердаме", — приводит его слова РИА "Новости".

Также Крючков отметил, что во время Великой Отечественной войны картины и предметы старины из Крыма вывозили нацисты, а теперь по их стопам идут власти Украины. Он выразил уверенность в том, что культурные ценности рано или поздно вернутся на полуостров.

Напомним, разбирательство о судьбе нескольких сотен экспонатов началось в ноябре 2014 года. Около двух тысяч артефактов из музеев Крыма было отправлено в Нидерланды на выставку "Крым: золото и секреты Чёрного моря" в голландском Музее Алларда Пирсона. После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал передать экспонаты ему, а не возвращать их на полуостров. В результате "скифское золото" оставалось в запасниках голландского музея до решения суда.