Тихоокеанский флот усилят четырьмя новыми подлодками в ближайшие годы
Они позволят существенно укрепить морскую составляющую Стратегических ядерных сил России, отметил контр-адмирал Аркадий Наварский.
Фото © ТАСС / Лев Федосеев
В состав Тихоокеанского флота России в ближайшие годы войдут четыре новые подводные лодки. Об этом журналистам сообщил начальник штаба командования подводных сил флота — контр-адмирал Аркадий Наварский.
"Мы ожидаем поступления четырёх подводных лодок: два "Борея" (подводные крейсеры проекта 955 "Борей-А". — Прим. Лайфа) и два "Ясеня" (атомные подлодки проекта 885М "Ясень-М". — Прим. Лайфа). Их строительство практически завершено. Некоторые из них уже участвуют в ходовых испытаниях", — отметил Наварский.
По его словам, новые подлодки позволят существенно укрепить морскую составляющую Стратегических ядерных сил России.
Стоит отметить, что подводные крейсеры проекта 955 "Борей-А" являются носителями твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава", которые, подчеркнул Наварский, неуязвимы для любой системы противоракетной обороны.
Ранее стало известно, что атомная подводная лодка "Белгород" (проект 09852), которая является носителем беспилотных подводных аппаратов "Посейдон", завершит испытания до конца текущего года.
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