Тихоокеанский флот усилят четырьмя новыми подлодками в ближайшие годы

В состав Тихоокеанского флота России в ближайшие годы войдут четыре новые подводные лодки. Об этом журналистам сообщил начальник штаба командования подводных сил флота — контр-адмирал Аркадий Наварский.

"Мы ожидаем поступления четырёх подводных лодок: два "Борея" (подводные крейсеры проекта 955 "Борей-А". — Прим. Лайфа) и два "Ясеня" (атомные подлодки проекта 885М "Ясень-М". — Прим. Лайфа). Их строительство практически завершено. Некоторые из них уже участвуют в ходовых испытаниях", — отметил Наварский.

По его словам, новые подлодки позволят существенно укрепить морскую составляющую Стратегических ядерных сил России.

Стоит отметить, что подводные крейсеры проекта 955 "Борей-А" являются носителями твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава", которые, подчеркнул Наварский, неуязвимы для любой системы противоракетной обороны.