Депутат Рады призвал украинцев запасаться навозом

На Украине в ближайшее время произойдёт массовое закрытие социальных объектов, а население перейдёт на отопление кизяками. Об этом предупредил депутат Верховной рады Михаил Волынец. По словам парламентария, виной всему — нехватка энергоресурсов.

"Надо предупредить людей, чтобы в сельской местности хотя бы кизяки собирали и сушили. Потому что нужно надеяться только на себя, а не на такую власть", — отметил нардеп в эфире телеканала "Наш".

Отметим, что в нынешнем году в Незалежной впервые тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местная власть, а не центральная. Мэры ряда городов уже предупредили население, что рост цен на газ вынудит их повысить тарифы на данные услуги. Помимо этого власти Хмельницкой, Одесской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей ранее объявили чрезвычайную ситуацию в связи с нехваткой голубого топлива для бюджетных учреждений.

Также добавим, что тяжёлая ситуация на Украине складывается и с углём. По данным компании "Укрэнерго", на складах находится почти в четыре раза меньше этого сырья, чем необходимо.