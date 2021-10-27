Депутат Рады призвал украинцев запасаться навозом
По словам Михаилы Волынца, "нужно надеяться только на себя, а не на такую власть".
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На Украине в ближайшее время произойдёт массовое закрытие социальных объектов, а население перейдёт на отопление кизяками. Об этом предупредил депутат Верховной рады Михаил Волынец. По словам парламентария, виной всему — нехватка энергоресурсов.
"Надо предупредить людей, чтобы в сельской местности хотя бы кизяки собирали и сушили. Потому что нужно надеяться только на себя, а не на такую власть", — отметил нардеп в эфире телеканала "Наш".
Отметим, что в нынешнем году в Незалежной впервые тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местная власть, а не центральная. Мэры ряда городов уже предупредили население, что рост цен на газ вынудит их повысить тарифы на данные услуги. Помимо этого власти Хмельницкой, Одесской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей ранее объявили чрезвычайную ситуацию в связи с нехваткой голубого топлива для бюджетных учреждений.
Также добавим, что тяжёлая ситуация на Украине складывается и с углём. По данным компании "Укрэнерго", на складах находится почти в четыре раза меньше этого сырья, чем необходимо.
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в конце сентября заявил, что Украине будет "очень сложно пережить предстоящую зиму" из-за отсутствия прямого диалога с Россией по вопросу газа. Он отметил, что за проигрыш всех, "кто занимается популизмом", заплатят обычные граждане. А также назвал главной угрозой национальной безопасности страны "тупость".
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