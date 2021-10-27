Краснодарские хирурги завершили основные этапы лечения девочки "с маской Бэтмена" из США
По словам врача Андрея Алексуткина, данное вмешательство было последней полномасштабной операцией. Возможно, останутся только точечные моменты.
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Кубанские хирурги провели шестую и, вероятнее всего, финальную операцию по удалению огромного родимого пятна с лица маленькой американки Луны Феннер. Об этом рассказал директор краснодарской городской специализированной клиники лазерной фотодинамической терапии Андрей Алексуткин.
"Сделали операцию по подсадке кожи. Всё прошло штатно, никаких проблем. Сейчас наложили тугую повязку, ждём заживления. Где-то через неделю можно будет говорить, была ли эта операция последняя и всё ли получилось", — цитирует Алексуткина РИА "Новости".
Медик добавил, что данное вмешательство было последней полномасштабной операцией. Возможно, останутся только точечные моменты.
Как Лайф сообщал ранее, маленькая Луна родилась с огромным родимым пятном почти на всё лицо. Аномалию (врождённый меланоцитарный невус) американские врачи предложили удалить лазерными операциями, которых могло потребоваться до сотни. Краснодарский хирург Павел Попов прочитал о Луне в местной газете и предложил семье новаторские методы лечения. Первую операцию Луне сделали в октябре 2019 года.
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