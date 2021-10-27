Краснодарские хирурги завершили основные этапы лечения девочки "с маской Бэтмена" из США

Кубанские хирурги провели шестую и, вероятнее всего, финальную операцию по удалению огромного родимого пятна с лица маленькой американки Луны Феннер. Об этом рассказал директор краснодарской городской специализированной клиники лазерной фотодинамической терапии Андрей Алексуткин.

"Сделали операцию по подсадке кожи. Всё прошло штатно, никаких проблем. Сейчас наложили тугую повязку, ждём заживления. Где-то через неделю можно будет говорить, была ли эта операция последняя и всё ли получилось", — цитирует Алексуткина РИА "Новости".

Медик добавил, что данное вмешательство было последней полномасштабной операцией. Возможно, останутся только точечные моменты.