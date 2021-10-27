Суд отобрал деньги и земли у бывшей жены Цеповяза из банды Цапков
Средства пойдут в счёт возмещения ущерба по делу предпринимателя Николая Гордика.
Наталья Стришняя. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин
Кущёвский районный суд в Краснодарском крае взыскал в пользу предпринимателя Николая Гордика с членов банды Цапков Вячеслава Цеповяза и Владимира Алексеева более 2 млрд руб. Помимо этого суд отобрал у бывшей жены Цеповяза Натальи Стришней земельные участки, которые пойдут в счёт возмещения ущерба.
"Суд постановил исковые требования Гордика удовлетворить частично, взыскать с Цеповяза и Алексеева в пользу Гордика 2 млрд 198 млн 70 тыс. 691 рубль", — цитирует ТАСС пресс-службу Краснодарского краевого суда.
Также суд постановил признать недействительными 36 договоров купли-продажи по отчуждению у Тамары Цеповяз (мать Вячеслава Цеповяза) в пользу Стришней права собственности на землю. Кроме того, решено погасить в ЕГРН записи о праве собственности Стришней в отношении этих участков. Так как Тамара Цеповяз уже умерла, в порядке наследования по завещанию суд признал право собственности на имущество за её сыном.
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Николая Гордика признали потерпевшим по статье "Мошенничество" в 2011 году. Предприниматель под давлением передал бизнесмену Фёдору Стрельцову три предприятия и земельные активы площадью пять тысяч гектаров, которыми в дальнейшем распоряжались члены банды Цапков.
Банда Цапка орудовала в Краснодарском крае с начала 90-х. Осенью 2010 года стало известно о массовом убийстве в станице Кущёвской. Бандиты расправились с целой семьёй в её собственном доме. При этом из 12 убитых четверо были детьми. В ноябре 2013 года Сергея Цапка и его подельников — Владимира Алексеева и Игоря Черных — приговорили к пожизненному сроку. Главарь вскоре умер от инсульта. Другие участники бойни (Николай Цапок, Вячеслав Цеповяз, Андрей Быков и Вячеслав Рябцев) получили по 20 лет колонии, ещё один член банды (Владимир Запорожец) — 19 лет. В январе 2020 года Алексеев, также известный как Вова Беспредел, признался в совершении других преступлений в Кущёвской.
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