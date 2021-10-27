Суд отобрал деньги и земли у бывшей жены Цеповяза из банды Цапков

Кущёвский районный суд в Краснодарском крае взыскал в пользу предпринимателя Николая Гордика с членов банды Цапков Вячеслава Цеповяза и Владимира Алексеева более 2 млрд руб. Помимо этого суд отобрал у бывшей жены Цеповяза Натальи Стришней земельные участки, которые пойдут в счёт возмещения ущерба.

"Суд постановил исковые требования Гордика удовлетворить частично, взыскать с Цеповяза и Алексеева в пользу Гордика 2 млрд 198 млн 70 тыс. 691 рубль", — цитирует ТАСС пресс-службу Краснодарского краевого суда.

Также суд постановил признать недействительными 36 договоров купли-продажи по отчуждению у Тамары Цеповяз (мать Вячеслава Цеповяза) в пользу Стришней права собственности на землю. Кроме того, решено погасить в ЕГРН записи о праве собственности Стришней в отношении этих участков. Так как Тамара Цеповяз уже умерла, в порядке наследования по завещанию суд признал право собственности на имущество за её сыном.

Николая Гордика признали потерпевшим по статье "Мошенничество" в 2011 году. Предприниматель под давлением передал бизнесмену Фёдору Стрельцову три предприятия и земельные активы площадью пять тысяч гектаров, которыми в дальнейшем распоряжались члены банды Цапков.