За нарушение режима нерабочих дней будут штрафовать: какое наказание ждёт работодателей и сотрудников На этой неделе начнутся нерабочие дни, а также вводятся дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса. Какие штрафы грозят нарушителям и что нужно учесть, чтобы не оказаться вне закона? 26 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что нужно повысить штрафы за нарушение санитарных и эпидемиологических норм. Причём существенно. Кстати, политика постепенного ужесточения наказания для нарушителей карантинных режимов проводится ещё с первых месяцев пандемии. Так, в апреле прошлого года появился закон, предусматривающий уголовную ответственность за нарушение специальных мер во время пандемии коронавируса. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое стало причиной массового заражения, можно лишиться свободы на срок до двух лет. Предусмотрен и штраф от 500 000 до 700 000 рублей.

Уже на этой неделе начинается новый период нерабочих дней. Его задача — прервать цепочку заражений и улучшить обстановку с распространением коронавируса. С 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни по всей стране, а в ряде регионов появятся дополнительные ограничения. В том числе и в Москве. Нерабочие дни в столице начнутся уже 28 октября.

Согласно указу президента РФ от 20 октября часть компаний могут продолжить работу в период нерабочих дней. Как пояснил председатель совета Московской коллегии адвокатов "Андреев, Бодров, Гузенко и партнёры" адвокат Андрей Андреев, для этого работодателю необходимо определить численность сотрудников, которые будут трудиться в этот период времени, и издать соответствующий приказ.

Кроме того, для московских компаний с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года действует и требование о переводе на удалённый формат работы не менее 30% сотрудников.

— В приказе, определяющем трудящихся в период нерабочих дней, можно обозначить и сотрудников, выполняющих свои обязанности из дома. Не касается режим нерабочих дней персонала непрерывно действующих организаций, больниц и аптек, средств массовой информации, а также предприятий, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Кроме того, режим нерабочих дней не коснулся организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, а также осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, — отметил Андрей Андреев.

При этом, по словам адвоката, в обязанности работодателя, как и раньше, входит исполнение санитарных норм, противодействующих распространению коронавируса. Нарушителям грозит штраф. Для юридических лиц он составит от 100 000 до 300 000 рублей, а для индивидуальных предпринимателей — от 30 000 до 50 000.

Если компания получит предписание и нарушит его, то тут тоже предусмотрены штрафы. Они прописаны в п. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Для должностных лиц и ИП штраф составит от 1000 до 5000 рублей, а для юридических лиц — от 30 000 до 50 000.

Андрей Андреев пояснил, что самим сотрудникам компании-нарушителя в этом случае беспокоиться не стоит. Им никакие штрафы за нахождение на рабочем месте не грозят.

— С одной стороны, предприятиям грозят штрафы, если они заставят сотрудников трудиться в нерабочие дни. Согласно статье 5.27.1 Кодекса об административных правонарушениях составляют они до 80 000 рублей. С другой стороны, компании могут спокойно вызывать в нерабочие дни тех сотрудников, которые необходимы для бесперебойной работы предприятия. Другими словами, некоторые компании будут спокойно работать и в период нерабочих дней. Многое зависит от специфики предприятия, — рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Он также напомнил, что немалые штрафы можно получить за несоблюдение карантинных мер. Так, штраф за отсутствие маски в общественном месте составляет 4000 рублей, а в транспорте — 5000. За нарушение самоизоляции штраф составит 4000, а при повторном нарушении — уже 5000. В определённых ситуациях за нарушение санитарных правил можно получить штраф в размере 40 000 рублей.

— За нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов ответственность предусмотрена ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Штраф для граждан составляет от 15 000 до 40 000 рублей; для должностных лиц и ИП — от 50 000 до 150 000 рублей; для юридических лиц — от 200 000 до 500 000 рублей, для юридических лиц и ИП возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, — рассказал юрист Европейской юридической службы Эрдни Манджиев.

Он уточнил, что если халатность работодателя повлекла по неосторожности причинение вреда здоровью или смерть человека, то ответственность наступает уже по ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ. В этом случае нарушителям грозит такое наказание: штраф для граждан — от 150 000 до 300 000 рублей; для должностных лиц — от 300 000 до 500 000 рублей или дисквалификация; для юридических лиц и ИП — от 500 000 до миллиона рублей, а также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Что касается самих работников, то юристы предупреждают: все свои действия им надо согласовывать с руководством. Иначе есть риск быть уволенным. Организация должна объявить заранее о том, как именно будут проходить нерабочие дни конкретно для каждой категории сотрудников. Если человека переводят на удалёнку, то он должен выполнять свои трудовые обязанности в установленном объёме. Правда, и работодатель обязан полностью оплатить работу с учётом всех положенных выплат к окладу.

Если сотрудник необходим для функционирования предприятия, то он продолжит работать. Это может затронуть, например, бухгалтеров, охранников, технический персонал.

Для сотрудников предприятий, которые не прекратят свою деятельность в нерабочие дни, ничего не изменится. Самовольно не выйти на работу они не могут. В этом случае компания получит право уволить их за прогул.

Стоит также отметить, что нерабочие дни — это не выходные. Двойной оплаты за это время в законе не предусмотрено. Зато если человека вызвали на работу в праздник или в выходной, то тогда ему должны заплатить больше. Ещё один вариант — вместо денег сотруднику могут предоставить дополнительный день отдыха.

Авторы Нина Важдаева