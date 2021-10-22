Пенсии и зарплаты будут начислять по-новому: Кому заплатят больше и что нужно учесть пожилым сотрудникам С 25 октября в Москве работающих пенсионеров должны перевести на удалёнку, а в ноябре для некоторых изменится график получения пенсии. Как пожилым людям будут начислять выплаты за период выходных. 21 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

Как будут оплачивать больничный при переводе на дистанционную работу

В Москве пожилые люди могут взять оплачиваемый больничный в период с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года. Стоит отметить, что карантинный больничный не продлевает отпуск. Даже если период карантинного больничного частично совпадает с отпуском, на продолжительности отпуска это никак не сказывается. На этот момент обратила внимание ведущий юрист "Европейской юридической службы" Татьяна Трофименко.

Дополнительных выплат пенсионерам в связи с домашним режимом не анонсировано. Пенсия будет выплачиваться в прежнем режиме в установленные сроки.

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При этом сотрудников старше 60 лет обязаны перевести на удалённый режим работы. Бывает так, что больничный приходится оформлять, уже работая на удалёнке.

— Дистанционный режим работы не является основанием для изменения платежей по больничному листу. Поэтому начисляться оплата будет, как и всегда, по закреплённой законом формуле. Размер пособия высчитывается путём умножения среднего дневного заработка на коэффициент, зависящий от трудового стажа, и умножения этой цифры на количество больничных дней. При стаже менее пяти лет коэффициент равен 60% от среднего дневного заработка, при стаже пять-восемь лет — 80%, более восьми лет — 100%, — рассказал адвокат, председатель совета Московской коллегии адвокатов "Андреев, Бодров, Гузенко и партнёры" Андрей Андреев.

Как будут начислять зарплату работающим пенсионерам на удалёнке

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При переводе на удалённую работу и полном исполнении должностных обязанностей заработная плата сотрудника, независимо от его возраста, не меняется. Исключения могут быть в том случае, если зарплата формируется из оклада и премиальной части. Тогда её размер может быть снижен. Например, если компания не может достичь показателя, необходимого для начисления премии. Вообще, этот нюанс зависит от трудового договора и в каждом случае индивидуален. Об этом рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

— В связи с переводом сотрудников на удалённый режим работы никаких изменений ни в их должностных инструкциях, ни в оплате труда быть не должно. Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться основанием для снижения ему заработной платы. Поэтому платить меньше тем, кого работодатель перевёл на удалёнку, на основании этого факта не могут. Но это касается только оклада, премий и других выплат, которые предусмотрены в трудовом договоре как обязательные. Те выплаты, которые зависят от усмотрения начальства, прибыли компании и прочего, могут не выплачиваться, — рассказала Светлана Петрикова.

Татьяна Трофименко пояснила, что в данной ситуации работодатель без согласия работника может временно перевести его на дистанционную работу. Для этого он принимает локальный нормативный акт о таком переводе (например, приказ). Работодатель обязан ознакомить с этим актом работника, временно переводимого на дистанционную работу (например, под подпись). Вносить изменения в трудовой договор не требуется.

Как оплатят работу привитым и непривитым пенсионерам в нерабочие дни

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Андрей Андреев рассказал, что понятия "нерабочие дни" в законодательстве нет. Тем не менее работодатели обязаны соблюдать приказ президента, поэтому всем сотрудникам эти дни должны быть оплачены полностью согласно трудовому договору.

— Безусловно, нерабочие дни сказываются на бюджете компании, поэтому многие руководители предпочитают договариваться с сотрудниками об удалённой работе или же предлагают оформить отпуск за свой счёт. Уволить же сотрудника при отказе исполнения обязанностей в нерабочие дни (если организация не входит в перечень тех, кто обязан продолжать функционирование) работодатель не имеет права, — подчеркнул Андрей Андреев.

Как будут выплачивать пенсии в ноябре

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Татьяна Трофименко отметила, что пенсия будет выплачиваться в прежнем размере.

Что касается сроков получения выплат, то они могут измениться. Например, если дата получения пенсии попадает на сам праздничный день, то деньги принесут раньше. Точный график выплат можно узнать в своём почтовом отделении.

— Также, согласно статье 136 ТК, если день выплаты зарплаты работающего пенсионера совпадает с выходным или нерабочим праздничным днём, её необходимо выплатить накануне. Поэтому всем, у кого зарплата планируется на даты праздничных и выходных дней, её должны выплатить раньше, — рассказала Светлана Петрикова.

В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом власти объявили дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими. В регионах с высокой заболеваемостью были также приняты дополнительные меры. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин констатировал: ситуация в столице продолжает развиваться по худшему сценарию. Поэтому он принял ещё несколько решений.

Нерабочие дни в Москве устанавливаются с 28 октября по 7 ноября. В это время приостановят работу все городские предприятия за определённым исключением. Будут закрыты рестораны, фитнес-залы, кинотеатры.

С 8 ноября для пожилых москвичей старше 60 лет и хронически больных людей будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Правда, блокировка социальных карт не коснётся вакцинированных или переболевших в течение последнего полугода. Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом.

С 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года московские работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа сотрудников. При этом москвичи старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями должны уйти на самоизоляцию в квартире или на даче. Правда, они смогут гулять и заниматься физкультурой на свежем воздухе.

Авторы Нина Важдаева