В Госдуме поддержали идею сделать вакцинацию обязательной для всех россиян

Депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов поддержал предложение Ассоциаций компаний розничной торговли (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) по введению обязательной вакцинации для всех россиян и предоставлению скидок на услуги ЖКХ тем, кто сделал прививку от коронавируса.

"Считаю, что здесь все меры хороши. Но нам не надо шарахаться, нам надо идти в область убеждения людей и стимулирования их к этому, тогда это всякого рода льготы, призы и так далее. Либо введение вакцинации в обязательный календарь прививок, тогда льготы не нужны, — просто вводить в календарь и прививать", — сказал Шайхутдинов в беседе с "Газетой.ru".

При этом депутат отметил, что он не против обязательной вакцинации, более того, он сам выступал за её внесение в Национальный календарь прививок. Сейчас почти во всех регионах представителей ряда профессий обязали проходить вакцинацию, но, по мнению депутата, таким образом всё равно не удастся добиться необходимых показателей в 60%, поэтому обязательной вакцинации не избежать.