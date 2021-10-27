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В Крыму не планируют устанавливать блокпосты на въезде

Руководство республики не видит необходимости закрывать все учреждения и бизнес.

27 октября, 08:58
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Власти Крыма не планируют вводить локдаун, а также ставить на въезде в город блокпосты для проверки QR-кодов и сертификатов у туристов по примеру Севастополя. Об этом в среду заявил журналистам глава республики Сергей Аксёнов.

"По Крыму полного локдауна не будет, не вижу в данном случае целесообразности закрывать все учреждения, бизнес и т.д. Неделя будет нерабочая, как и по всей стране. Тем не менее бизнес с ограничениями, но работать будет. Смысла отгораживаться не вижу", — сообщил он.

Также Аксёнов подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса в регионе во многом зависит от сознательности жителей Крыма.

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Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил, что с 30 октября в город можно будет въехать через блокпосты, развёрнутые из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, введение жёстких ограничительных мер было необходимо в связи с массовым бронированием туристами отелей на период нерабочих дней.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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