В Крыму не планируют устанавливать блокпосты на въезде

Власти Крыма не планируют вводить локдаун, а также ставить на въезде в город блокпосты для проверки QR-кодов и сертификатов у туристов по примеру Севастополя. Об этом в среду заявил журналистам глава республики Сергей Аксёнов.

"По Крыму полного локдауна не будет, не вижу в данном случае целесообразности закрывать все учреждения, бизнес и т.д. Неделя будет нерабочая, как и по всей стране. Тем не менее бизнес с ограничениями, но работать будет. Смысла отгораживаться не вижу", — сообщил он.

Также Аксёнов подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса в регионе во многом зависит от сознательности жителей Крыма.