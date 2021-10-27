В Крыму не планируют устанавливать блокпосты на въезде
Руководство республики не видит необходимости закрывать все учреждения и бизнес.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Власти Крыма не планируют вводить локдаун, а также ставить на въезде в город блокпосты для проверки QR-кодов и сертификатов у туристов по примеру Севастополя. Об этом в среду заявил журналистам глава республики Сергей Аксёнов.
"По Крыму полного локдауна не будет, не вижу в данном случае целесообразности закрывать все учреждения, бизнес и т.д. Неделя будет нерабочая, как и по всей стране. Тем не менее бизнес с ограничениями, но работать будет. Смысла отгораживаться не вижу", — сообщил он.
Также Аксёнов подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса в регионе во многом зависит от сознательности жителей Крыма.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил, что с 30 октября в город можно будет въехать через блокпосты, развёрнутые из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, введение жёстких ограничительных мер было необходимо в связи с массовым бронированием туристами отелей на период нерабочих дней.
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