Диетолог предупредила об опасности сахарозаменителей

Любители сахара, которые желают сократить количество калорий, не отказываясь от любимых лакомств, пересаживаются с "иглы" простецкого рафинада на разнообразные сахарозаменители. Однако такие продукты могут принести вред, особенно если они низкого качества и употребляются человеком в избытке, предупредила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.

"Есть не очень хорошие сахарозаменители, а есть, например, стевия. Она полезна. Когда вместо сахара человек употребляет заменитель, с одной стороны, калорий нет. Но с другой — мозг уже готовится к принятию сахара. И если он "почувствовал" этот сладкий вкус, а сахара "не получил", то чувство голода может только усилиться. Конечно, всё индивидуально. Если человек немного сахарозаменителя добавил — это нормально", — рассказала врач-диетолог в беседе с "Вечерней Москвой".

Она предупредила, что сахарозависимым лучше не переходить резко на подобные замены из-за вероятности возникновения зверского аппетита. По мнению Елены Соломатиной, при избыточном потреблении сахара организм человека начинает стремительно стареть, а всё из-за того, что глюкоза, полученная из сахара, перерабатывается в жир, который быстро портит состояние кожи. Переизбыток этого продукта, кроме всего прочего, ещё и уменьшает количество магния, калия и кальция в организме человека.