За весь период с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 233 898 летальных исходов.

За сутки в России от коронавируса умерло 1123 пациента — это новый максимум с начала пандемии. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Предыдущий антирекорд по смертности был зафиксирован накануне, 26 октября, — тогда за сутки от ковида умерло 1106 человек.