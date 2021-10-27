В России зафиксировали новый максимум смертей от ковида — 1123
Фото © ТАСС / Эрик Романенко
За весь период с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 233 898 летальных исходов.
За сутки в России от коронавируса умерло 1123 пациента — это новый максимум с начала пандемии. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Предыдущий антирекорд по смертности был зафиксирован накануне, 26 октября, — тогда за сутки от ковида умерло 1106 человек.
На прошлой неделе антирекорды по смертности от ковида фиксировались практически каждый день. По мнению бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, главная причина таких печальных показателей заключается в низком уровне вакцинации населения. Он назвал сложившуюся в стране ситуацию "понятной", так как наступил осенний период, дети вернулись в школы, а работники — в офисы, что и сыграло свою роль в распространении инфекции.