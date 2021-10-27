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Опубликовано 27 октября 2021, 08:33

В России зафиксировали новый максимум смертей от ковида — 1123

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

За весь период с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 233 898 летальных исходов.

За сутки в России от коронавируса умерло 1123 пациента — это новый максимум с начала пандемии. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Предыдущий антирекорд по смертности был зафиксирован накануне, 26 октября, — тогда за сутки от ковида умерло 1106 человек.

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На прошлой неделе антирекорды по смертности от ковида фиксировались практически каждый день. По мнению бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, главная причина таких печальных показателей заключается в низком уровне вакцинации населения. Он назвал сложившуюся в стране ситуацию "понятной", так как наступил осенний период, дети вернулись в школы, а работники — в офисы, что и сыграло свою роль в распространении инфекции.

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Александра Вишнякова
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