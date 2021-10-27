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В Госдуме высоко оценили работу волонтёров во время акции #МыВместе

Там напомнили, что неравнодушные граждане в это время помогали медикам, которые находились на передовой борьбы с коронавирусом.

27 октября, 08:08
<p>Фото © <a href="https://xn--b1agazb5ah1e.xn--p1ai/news" target="_blank" rel="noopener noreferrer">мывместе.рф</a></p>

Фото © мывместе.рф

Призыв #МыВместе во время ковидного 2020 года стал руководством к действию для многих россиян. Об этом заявила депутат Государственной думы VIII созыва Елена Цунаева. Она отметила, что в рамках акции добровольцы помогали людям в любых вопросах и сейчас это вновь актуально.

"Члены волонтёрских организаций, поисковики, студенты, все неравнодушные граждане помогали медикам, которые находились на передовой борьбы с коронавирусом, — обеспечивали их средствами индивидуальной защиты, возили на работу, доставляли горячие обеды, развозили продукты и лекарства пожилым людям и семьям с детьми, выгуливали домашних животных, рубили дрова, выносили мусор", — написала Цунаева на своей странице во "ВКонтакте".

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Парламентарий выразила уверенность, что она и её коллеги поддержат и активно включатся в акцию после призыва председателя Комитета по молодёжной политике Артёма Метелева принять участие в работе волонтёрских штабов. Депутат назвала главной помощью медикам и главным оружием в борьбе с пандемией вакцинацию.

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Ранее Лайф писал о том, что участники общероссийской акции #МыВместе, которая стартовала в марте 2020 года, помогли 6,5 млн россиян за время пандемии коронавируса. Волонтёры продолжают оказывать адресную помощь гражданам, сейчас в ней особенно нуждаются пожилые люди.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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