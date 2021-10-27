В Госдуме высоко оценили работу волонтёров во время акции #МыВместе
Фото © мывместе.рф
Там напомнили, что неравнодушные граждане в это время помогали медикам, которые находились на передовой борьбы с коронавирусом.
Призыв #МыВместе во время ковидного 2020 года стал руководством к действию для многих россиян. Об этом заявила депутат Государственной думы VIII созыва Елена Цунаева. Она отметила, что в рамках акции добровольцы помогали людям в любых вопросах и сейчас это вновь актуально.
"Члены волонтёрских организаций, поисковики, студенты, все неравнодушные граждане помогали медикам, которые находились на передовой борьбы с коронавирусом, — обеспечивали их средствами индивидуальной защиты, возили на работу, доставляли горячие обеды, развозили продукты и лекарства пожилым людям и семьям с детьми, выгуливали домашних животных, рубили дрова, выносили мусор", — написала Цунаева на своей странице во "ВКонтакте".
Парламентарий выразила уверенность, что она и её коллеги поддержат и активно включатся в акцию после призыва председателя Комитета по молодёжной политике Артёма Метелева принять участие в работе волонтёрских штабов. Депутат назвала главной помощью медикам и главным оружием в борьбе с пандемией вакцинацию.
Ранее Лайф писал о том, что участники общероссийской акции #МыВместе, которая стартовала в марте 2020 года, помогли 6,5 млн россиян за время пандемии коронавируса. Волонтёры продолжают оказывать адресную помощь гражданам, сейчас в ней особенно нуждаются пожилые люди.