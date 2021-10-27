Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила надежду, что период нерабочих дней будет коротким. Однако для этого, по её словам, нужно соблюсти условие.

Голикова напомнила о поручениях президента РФ Владимира Путина, касающихся антиковидных мер: например, о предоставлении выходных сотрудникам, которые будут прививаться от ковида, и о переводе на удалёнку работающих пенсионеров до вакцинации.

"Надеюсь, что если всё это будет соблюдено, то будет короткий период нерабочих дней, после которого мы с вами снова приступим к работе", — сказала она на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".