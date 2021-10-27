Голикова выразила надежду, что период нерабочих дней будет коротким
В связи с этим вице-премьер напомнила о поручениях президента РФ Владимира Путина, касающихся антиковидных мер.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила надежду, что период нерабочих дней будет коротким. Однако для этого, по её словам, нужно соблюсти условие.
Голикова напомнила о поручениях президента РФ Владимира Путина, касающихся антиковидных мер: например, о предоставлении выходных сотрудникам, которые будут прививаться от ковида, и о переводе на удалёнку работающих пенсионеров до вакцинации.
"Надеюсь, что если всё это будет соблюдено, то будет короткий период нерабочих дней, после которого мы с вами снова приступим к работе", — сказала она на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".
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Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
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