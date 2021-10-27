На Цукерберга и его жену подали в суд за дискриминацию и домогательства

Бывшие сотрудники Facebook подали в суд на главу компании Марка Цукерберга и его супругу Присциллу Чан за сексуальные домогательства и дискриминацию. Как сообщает NBC News, жалобы зарегистрированы ещё в сентябре.

Истцы — Джон Доу, занимающий в компании должность управляющего домашним хозяйством с 2017 по 2019 год, и Миа Кинг, работавшая с 2018 по 2019 год в качестве представителя компании Limitless Specialty Services LLC, которая предоставляет услуги безопасности для семьи Цукерберг. Экс-сотрудники обвиняют других работников в причастности к сексуальному домогательству и дискриминации. Они заявили, что подвергались травле из-за своей ориентации и цвета кожи.

Согласно искам, Чан и Цукерберга обвинили в удержании зарплаты. По данным NBC News, сама компания Facebook не участвует в судебных процессах. Представитель семьи Бен ЛаБолт считает обвинения сфабрикованными.

"Семейный офис очень серьёзно относится к жалобам на ненадлежащее поведение на рабочем месте и незамедлительно расследует подобные вопросы. Мы гордимся командой профессионалов, работающих в семейном офисе, и уверены, что эти обвинения, направленные на то, чтобы несправедливо унизить наших коллег, потерпят неудачу", — заявил он.