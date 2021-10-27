Полицейские скрутили нижегородца без маски в метро и заковали в наручники
Свидетельница случившегося заметила, что правоохранители не слишком церемонились с молодым человеком.
Нижегородца без маски повязали полицейские. Видео © Telegram / "Нижний № 1"
Полицейские задержали в метро жителя Нижнего Новгорода, скрутив его на лавочке и надев наручники. Парень отказался надевать маску, за что и поплатился. Видеозаписью поделились очевидцы в телеграм-канале "Нижний № 1".
"Тебя давно уже надо было скрутить!" — кричит во время задержания парню работница станции метро "Парк культуры".
При этом автора видео возмутил агрессивный настрой сотрудников полиции и сотрудницы метрополитена. Она утверждает, что молодой человек не пытался оказывать сопротивление. С её точки зрения, действия правоохранителей были слишком жёсткими.
Лайф ранее рассказывал, что нарушителей антиковидного режима будет искать полиция. В ряде регионов России возобновили масочные рейды. При этом заодно ведётся контроль данных о реальном прохождении вакцинации. Как оказалось, проверки соблюдения мер безопасности нынче слишком суровы.
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