"Масочные" рейды: нарушителей антиковидного режима будет искать полиция В ряде регионов России возобновили проверки соблюдения масочного режима. При этом заодно ведётся контроль данных о реальном прохождении вакцинации. Как избежать штрафа? 26 октября, 21:40 Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Во многих регионах России в преддверии внезапных "длинных" выходных возобновились масочные рейды. Полиция вместе с представителями Роспотребнадзора делает обход торговых центров, рынков и других мест скопления граждан. Также под пристальный контроль взяты объекты транспортной инфраструктуры. Часть россиян реагируют на проверки неодобрительно и нехотя надевают маски, но только после того, как увидят патруль из людей в форме, при этом многие, после того как проверяющие прошли, снова снимают средства защиты.

— Моё мнение: маска от коронавируса не защищает, — поясняет Светлана. Её остановили на выходе из крупного торгового центра в Москве, и девушка тут же достала маску из своего кармана и надела. — Вообще-то, я уже делала прививку и у меня есть сертификат.

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Однако предъявить патрульным QR-код или иную конкретную информацию о своей вакцинации девушка не хочет и, сняв маску, торопится скрыться в вестибюле ближайшей станции метро. Пришлось патрульным Светлану догонять. После была длительная беседа о том, что масочный режим в Москве был введён в мае прошлого года и положение, согласно которому за отсутствие маски положен штраф в размере пяти тысяч рублей, пока никто не отменял. К тому же в ходе беседы выяснилось, что на самом деле девушка вакцинацию не проходила.

— Примерно половина из тех, кто при проверке заявляет о прохождении вакцинации, почему-то упорно отказываются предъявить что-либо в подтверждение своих слов, — рассказал сотрудник МВД, который участвует в патруле. — А между тем нам поставлена задача не только проводить мероприятия по контролю за соблюдением антиковидных ограничений, но и выявлять лиц, возможно, использующих поддельные документы о вакцинации.

Как указывают представители НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, на сегодня порядка 80% тех, кто заявляет, что сделали прививку от коронавируса "Спутником V", но после этого тяжело заболели, на самом деле просто приобрели поддельный сертификат о вакцинации. При этом, несмотря на то что только в Москве в этом году за изготовление и сбыт фальшивых справок уже возбуждено 75 дел по статье 327 Уголовного кодекса (подделка, изготовление или оборот поддельных документов), не считая более крупных эпизодов по статье 159 (мошенничество), покупатели подделок считают, что им ничего не грозит. Однако это не так.

— Дело даже не в том, что лицо, купившее фальшивый сертификат, может быть привлечено к ответственности по уголовной статье, намного хуже, когда такой человек вдруг на самом деле заболевает. Иногда он и сам этого сразу не понимает, а тем не менее болезнь развивается стремительно и нередко с тяжёлыми последствиями, — пояснил врач общей практики Рихард Бакаев.

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Несколько подобных случаев совсем недавно произошло в городе Заречном Пензенской области, где в красные зоны попали люди, по документам якобы вакцинированные в отдалённых населённых пунктах. Зачем понадобилось ехать за вакцинацией так далеко от своего места жительства, ни сами заболевшие, ни их родные пояснить не смогли. Пока идёт доследственная проверка, врачи борются за жизнь владельцев этих сомнительных сертификатов, а Роспотребнадзор предпринимает меры по изоляции всех их родственников, коллег и прочих лиц, которые могли находиться в контакте.

Ранее факты покупки фальшивок, которые привели к печальным последствиям, были выявлены в Ставрополе и Волгограде. В первом случае молодой человек приобрёл сертификат о прививке для оформления заграничной поездки и в итоге вместо путешествия на отдых через неделю оказался в реанимации. А во втором — мужчина после покупки сертификата узнал о болезни своего близкого родственника и, желая себя защитить, обратился за вакцинацией, но получил отказ, так как он уже значился в базе данных как вакцинированный. В результате этот мужчина заболел и заразил своих престарелых родителей. А в городе Орле скончалась 49-летняя женщина, которая при поступлении в тубдиспансер, на базе которого развёрнут ковидный госпиталь, призналась, что приобрела сертификат о вакцинации для того, чтобы показать его на работе. Женщина опасалась подвести подругу-врача, которая ей выправила фальшивый документ о прививке, и поэтому за медицинской помощью обратилась только на второй день после того, как у неё возникли проблемы с дыханием. В итоге болезнь развивалась стремительно и стопроцентная ковидная пневмония привела к летальному исходу.

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

— Наши граждане ругают власти за различного рода ограничения, связанные с пандемией, но при этом сами если не нарушают закон, то не стремятся к выполнению элементарных требований, — констатирует заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — Мне уже несколько раз в разных регионах довелось быть поверенным в делах тех, кто по поводу фиктивной вакцинации попал в сферу внимания правоохранительных органов. Во всех случаях разбирательства не только простые россияне, но и некоторые недобросовестные медработники почему-то были уверены, что им не грозит ни болезнь, ни уголовная ответственность. Это просто невообразимо, когда в одном и том же городе на соседних улицах одни борются за спасение жизни, а другие выписывают бумаги о прививке, которую реально не проводили.

На прошлой неделе МВД сообщило о задержании в Подмосковье очередной группы злоумышленников, которые продавали фиктивные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Установлено, что данные более тысячи приобретателей фальшивок, изготовленных этой преступной группой, были отражены на портале "Госуслуги", однако некоторые из лиц, получивших поддельные сертификаты, после того как тяжело заболели коронавирусом, в ходе госпитализации, обоснованно опасаясь за свою жизнь, сообщили о фактическом отсутствии вакцинации. Теперь сотрудники Росздравнадзора совместно со следственными органами проводят соответствующую проверку, а в Московском регионе и некоторых других городах, где выявлены похожие факты, МВД усиливает контроль за достоверностью информации о вакцинации и продолжает проверку масочного режима.

Но как быть гражданам, которые действительно прошли вакцинацию, однако их всё равно грозятся оштрафовать за отсутствие маски, законно ли это?

— Да, законно, — утверждает адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — На сегодня в Москве штрафуют на основании части 2 статьи 3.18.1 КоАП г. Москвы (до 5000 рублей), а в других регионах — на основании статьи 20.6.1 КоАП РФ (от 1000 до 30 000 рублей в зависимости от ситуации). Другое дело, что сами сотрудники полиции не всегда "горят желанием" выписать штраф. Во-первых, потому что многие из них прекрасно понимают обстановку и у них достаточно хлопот и без заполнения ваших "штрафных" бумаг. А во-вторых, потому что обжалование этих штрафов в судах совсем не редкость, хотя чаще всего это происходит по каким-то формальным признакам.

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Тем, кто оказался в поле зрения полицейского патруля, стоит помнить о нескольких правилах.

Во-первых, если вас остановили без маски, будьте спокойны и вежливы. Не пытайтесь убежать или грубить, это может сразу привести к другому штрафу — по статье 19.3. КоАП за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Во-вторых, наденьте маску, если она у вас есть, и попытайтесь объяснить, почему были без неё. Примерно в половине случаев дело заканчивается устным предупреждением, особенно если у вас есть QR-код, подтверждающий, что вы вакцинированы или недавно переболели. Однако совершенно не имеет смысла утверждать, что вы вакцинированы, если это не так. Ведь тогда полицейские могут вас препроводить для составления "материала проверки", а это дольше, чем просто административный протокол "за отсутствие маски".

В-третьих, если протокол всё же составлен, то примите для себя решение, будете ли вы его обжаловать. Спросите полицейских, в какой орган дальше передаётся штраф (в Москве его могут рассматривать в Объединении административно-технических инспекций (ОАТИ)). И далее, получив копию протокола, будьте готовы к походам в суд или это самое ОАТИ.

Несмотря на то что суды, как правило, относятся снисходительно к безмасочникам, стоит быть готовым, что конкретно в вашем случае судья может решить дело "по-плохому", если, конечно, составлявший протокол полицейский не допустил в нём какую-то ошибку. Поэтому читайте копию протокола внимательно и жалуйтесь по возможности не на незаконность штрафа, а на нарушение протокольной формы. Такой подход позволит штраф отменить без рассмотрения дела. Однако, учитывая, сколько времени придётся потратить на обжалование штрафа, всё же надевать маску в общественном месте смысл имеет — хотя бы из соображений экономии своих сил и нервов.

Авторы Максим Греков