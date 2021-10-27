Немерюк не подтвердил планы закрыть алкомаркеты в Москве в нерабочие дни

Глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал Лайфу, что постановления о закрытии алкомаркетов в Москве на период нерабочих дней (с 28 октября по 7 ноября) не было и, во всяком случае, сеть магазинов "Красное и белое" будет работать.

Ранее "Ведомости" сообщили, что нескольким десяткам алкомаркетов в Москве пришли уведомления о том, что они должны закрыться на период нерабочих дней, так как согласно указу мэра столицы предприятия "должны приостановить работу, если у них нет более 30% товаров первой необходимости или продуктов". Однако предприниматели с таким обоснованием не согласны, ведь по закону о торговле алкоголь относится к продовольствию. Управляющий сети бутиков Wine Room Евгений Дьячков сообщил, что во время локдауна в прошлом году таких требований не было и магазины продолжали работать.

Адвокат Orchards Пётр Мацкевич объяснил, что формулировка указа действительно может породить споры. Если власти не хотят включать алкоголь в список продуктов питания, то это должно быть отдельно оговорено в указе. Однако предприниматели уже начинают морально готовиться к возможному запрету на работу и планируют расширение ассортимента во избежание ограничений.

"В крайнем случае, если окажется, что требования управ придётся соблюдать, "Е-вино" готово расширить ассортимент, добавив крупы и другие востребованные продукты", — сказал заместитель генерального директора компании Дмитрий Кузнецов.