Туристы начали отказываться от отдыха в отелях Крыма после введения QR-кодов

Туристы начали отменять брони в гостиницах Крыма, после того как власти республики разрешили отелям заселять клиентов только по отрицательному ПЦР-тесту или QR-коду. Как пишет "Интерфакс", люди вместо гостиниц выбирают заселение в частном секторе или отдых за рубежом.

Гендиректор крупнейшего курортного комплекса Феодосии "Алые паруса" Анна Нерозина сообщила, что после введения новых антиковидных мер было отменено до 20% броней в отелях.

"На бронирование отелей повлияет в объёме 15–20% (мы сейчас ведём обзвон забронировавших на ближайшие две недели), всё-таки путешествующие люди к данному решению были уже готовы, ранее подобные меры уже вводил Краснодарский край, например", — объяснила она.

По прогнозу Нерозиной, больше пострадают от нововведения рестораны, спа-центры, спортзалы, магазины сувениров и концертные кассы. Она полагает, что падение доходов у них будет в размере 50–80%, а на восстановление уйдёт минимум три месяца.