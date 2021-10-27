Москвичи начали сдавать квартиры только привитым от ковида
Однако такая педантичность должна насторожить арендатора — вполне возможно, что владелец жилья будет излишне часто приезжать для проверки.
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Владельцы квартир в Москве стали указывать в объявлениях об аренде условие о наличии прививки от коронавируса. По мнению эксперта, это связано с возможным возникновением трудностей с оплатой жилья.
"Это вполне обосновано, поскольку человек, который заболевает коронавирусом, вынужденно садится на больничный, и у него могут возникнуть проблемы с оплатой жилья", — рассказала "Российской газете" совладелец инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова.
Однако, по словам Сивовой, такая педантичность должна насторожить арендатора — вполне возможно, что владелец жилья может излишне часто приезжать и проверять квартиру.
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв отмечает, что требования собственников ничем не ограничены, поэтому обязательное условие о вакцинации не противоречит гражданскому законодательству.
"Однако до конца понять мотивацию владельцев недвижимости, дающих такие объявления, достаточно сложно. Ведь любое дополнительное условие, устанавливаемое для арендаторов, снижает вероятность заключения договора. В то же время можно предположить, что арендодатели хотят подстраховать себя в будущем... В любом случае это новая страница в истории аренды и дополнительный стимул сделать прививку для нуждающихся в съёмном жилье", — говорит Соловьёв.
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Напомним, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в России регионы постепенно возвращают коронавирусные ограничения. В частности, возвращается система QR-кодов, без которых нельзя попасть в большинство общественных мест. Документ можно получить, пройдя вакцинацию, переболев ковидом или же предоставив свежий ПЦР-тест с отрицательным результатом. При этом, например, в Севастополе систему ужесточили ещё больше, запретив без QR-кода выезд из города. Кроме того, все регионы РФ ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда категорий граждан — как правило, это работники сферы услуг, здравоохранения, образования транспорта, ЖКХ, госслужащие.
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