Москвичи начали сдавать квартиры только привитым от ковида

Владельцы квартир в Москве стали указывать в объявлениях об аренде условие о наличии прививки от коронавируса. По мнению эксперта, это связано с возможным возникновением трудностей с оплатой жилья.

"Это вполне обосновано, поскольку человек, который заболевает коронавирусом, вынужденно садится на больничный, и у него могут возникнуть проблемы с оплатой жилья", — рассказала "Российской газете" совладелец инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова.

Однако, по словам Сивовой, такая педантичность должна насторожить арендатора — вполне возможно, что владелец жилья может излишне часто приезжать и проверять квартиру.

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв отмечает, что требования собственников ничем не ограничены, поэтому обязательное условие о вакцинации не противоречит гражданскому законодательству.

"Однако до конца понять мотивацию владельцев недвижимости, дающих такие объявления, достаточно сложно. Ведь любое дополнительное условие, устанавливаемое для арендаторов, снижает вероятность заключения договора. В то же время можно предположить, что арендодатели хотят подстраховать себя в будущем... В любом случае это новая страница в истории аренды и дополнительный стимул сделать прививку для нуждающихся в съёмном жилье", — говорит Соловьёв.