В России вырос спрос на платные прививки от коронавируса

За последний месяц россияне стали чаще пользоваться услугами вакцинации от коронавируса в платных клиниках. За минувшие дни октября жители России сделали на 68% больше прививок, чем за аналогичный временной промежуток в прошлом месяце. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса "Чек индекс".

"Россияне за первые двадцать дней октября сделали на 68% больше покупок услуг по вакцинации (объём продаж в натуральном выражении — в штуках), чем за такой же период месяцем ранее. Если сравнивать с аналогичным периодом июля, рост количества купленных прививок с середины лета составил 425% (в пять раз больше)", — говорится в исследовании.

Наиболее популярными препаратами среди россиян, которые готовы платить за инъекцию, стали обыкновенный "Спутник V" и однокомпонентный "Спутник лайт". При этом сама вакцина абсолютно бесплатна — в стоимость входит медицинский осмотр и введение препарата. Средний чек на такие услуги составил 1100 рублей, а приобретались они чаще всего в Москве. Аналитики уверены, что постепенный рост спроса на платную прививку обусловлен желанием россиян избежать очередей и быть под присмотром специалистов после инъекции.