Израиль может разрешить въезд привитым "Спутником V" с 15 ноября

Власти Израиля одобрили идею о допуске в страну туристов, привитых российской вакциной "Спутник V". Об этом со ссылкой на источник в израильском правительстве пишет ТАСС.

"В ходе совещания под руководством премьер-министра Нафтали Бенета была одобрена инициатива министра туризма Развозова о допуске в Израиль туристов, привитых вакциной "Спутник V", — сказал собеседник агентства.