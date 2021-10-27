Израиль может разрешить въезд привитым "Спутником V" с 15 ноября
Для окончательного вступления изменений в силу необходимо лишь официальное утверждение кабмина.
Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей
Власти Израиля одобрили идею о допуске в страну туристов, привитых российской вакциной "Спутник V". Об этом со ссылкой на источник в израильском правительстве пишет ТАСС.
"В ходе совещания под руководством премьер-министра Нафтали Бенета была одобрена инициатива министра туризма Развозова о допуске в Израиль туристов, привитых вакциной "Спутник V", — сказал собеседник агентства.
По его словам, для вступления изменений в силу необходимо, чтобы решение утвердил кабмин страны. Если это произойдёт, то пускать в Израиль привитых "Спутником V" могут начать уже с 15 ноября.
Ранее Лайф писал, что РФ призвала Финляндию пускать в страну российских туристов, привитых "Спутником V". С такой же просьбой выступили финские медики, заявив, что российский препарат по эффективности и безопасности не уступает иностранным аналогам, признанным в ЕС.
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