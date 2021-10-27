В Подмосковье рабочий начал пилить не перекрытую газовую трубу и устроил взрыв. Видео © LIFE

Взрыв газа произошёл сегодня утром в жилом доме в подмосковном Красногорске. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, пострадавших в результате происшествия нет.

ЧП произошло на последнем этаже пятиэтажного дома по Железнодорожному проезду. По предварительной информации, хозяин квартиры решил сделать перестановку на кухне и переместить газовую плиту. Для этого он нанял разнорабочего с улицы, который начал пилить трубу, не перекрыв газ.

Фото © LIFE

По данным Лайфа, никто в результате взрыва не пострадал. Никаких обрушений также нет. Взрывной волной в доме выбило несколько окон. Также, вероятно, теперь хозяину квартиры придётся делать не только перестановку, но и ремонт.