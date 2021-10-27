В Подмосковье рабочий начал пилить не перекрытую газовую трубу и устроил взрыв
В результате ЧП чудом никто не погиб. Серьёзных повреждений спасатели также не зафиксировали.
В Подмосковье рабочий начал пилить не перекрытую газовую трубу и устроил взрыв. Видео © LIFE
Взрыв газа произошёл сегодня утром в жилом доме в подмосковном Красногорске. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, пострадавших в результате происшествия нет.
ЧП произошло на последнем этаже пятиэтажного дома по Железнодорожному проезду. По предварительной информации, хозяин квартиры решил сделать перестановку на кухне и переместить газовую плиту. Для этого он нанял разнорабочего с улицы, который начал пилить трубу, не перекрыв газ.
Фото © LIFE
По данным Лайфа, никто в результате взрыва не пострадал. Никаких обрушений также нет. Взрывной волной в доме выбило несколько окон. Также, вероятно, теперь хозяину квартиры придётся делать не только перестановку, но и ремонт.
Фото © LIFE
Ранее, 25 октября, взрыв газа случился в Набережных Челнах. Спасателям удалось извлечь из-под обломков двух подростков (вызволение одного из них попало на видео), а также девушку, однако она затем скончалась в больнице.
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