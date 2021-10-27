Минздрав одобрил одновременное применение "Спутника лайт" и вакцины от гриппа
Специалисты провели соответствующие исследования и не нашли негативных эффектов, таких как снижение иммуногенности.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Минздрав России одобрил одновременное применение вакцины против новой коронавирусной инфекции "Спутник лайт" и вакцины против гриппа. Там отметили, что соответствующие изменения уже внесены в инструкцию к препарату.
"Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины "Спутник лайт", так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении", — говорится в сообщении.
Напомним, 22 октября Минздрав РФ внёс изменения в инструкцию по применению "Спутника V", одобрив одновременное введение вакцины против ковида и препаратов для профилактики гриппа. Делать инъекции при этом рекомендуется в разные части тела.
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