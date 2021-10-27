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Минздрав одобрил одновременное применение "Спутника лайт" и вакцины от гриппа

Специалисты провели соответствующие исследования и не нашли негативных эффектов, таких как снижение иммуногенности.

27 октября, 07:57
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Минздрав России одобрил одновременное применение вакцины против новой коронавирусной инфекции "Спутник лайт" и вакцины против гриппа. Там отметили, что соответствующие изменения уже внесены в инструкцию к препарату.

"Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины "Спутник лайт", так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении", — говорится в сообщении.

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Напомним, 22 октября Минздрав РФ внёс изменения в инструкцию по применению "Спутника V", одобрив одновременное введение вакцины против ковида и препаратов для профилактики гриппа. Делать инъекции при этом рекомендуется в разные части тела.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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