В Алтайском крае вводятся QR-коды для посещения ТЦ

В Алтайском крае с 30 октября начинает действовать система QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции для посещения ТЦ. Указ об этом подписал губернатор региона Виктор Томенко.

"С 30 октября допуск в ТЦ будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также одного из следующих документов: действующего QR-кода, которым подтверждается получение второго компонента вакцины или сертификата прививки от CoViD-19 на бумажном носителе, действующего QR-кода, которым подтверждается то, что жители перенесли CoViD-19 и с даты их выздоровления прошло не более шести месяцев", — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Отмечается, что в качестве документов могут приниматься отрицательные ПЦР-тесты, но полученные не позднее чем за 72 часа. При этом в регионе будут запрещены все массовые мероприятия и дискотеки. С середины ноября в театрах, кинотеатрах и фитнес-клубах начнут действовать новые правила.

"С 15 ноября документы потребуются также для входа в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санатории, а также на объекты общественного питания", — подчёркивается в пресс-релизе.