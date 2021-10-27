В Кремле назвали последней мерой закрытие границ регионов из-за ковида

Закрытие границ регионов России из-за сложной ситуации с коронавирусом — это абсолютно последняя мера. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что запретов на этот счёт не вводилось и не планируется.

"Закрытие границ регионов — это то, что, конечно, является абсолютно последней мерой. То, что, конечно, не приветствуется. Хотя эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие предпочли направиться в поездки и путешествия. Возможны эпидемиологические последствия. Но с другой стороны, это не запрещено, запретов на этот счёт не вводилось и не планируется", — отметил представитель Кремля.

При этом он выразил надежду, что режим нерабочих дней будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации.