НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Кремле назвали последней мерой закрытие границ регионов из-за ковида

Дмитрий Песков подчеркнул, что вводить запреты на поездки и путешествия в нерабочие дни не планируется.

27 октября, 09:18
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Закрытие границ регионов России из-за сложной ситуации с коронавирусом — это абсолютно последняя мера. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что запретов на этот счёт не вводилось и не планируется.

"Закрытие границ регионов — это то, что, конечно, является абсолютно последней мерой. То, что, конечно, не приветствуется. Хотя эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие предпочли направиться в поездки и путешествия. Возможны эпидемиологические последствия. Но с другой стороны, это не запрещено, запретов на этот счёт не вводилось и не планируется", отметил представитель Кремля.

При этом он выразил надежду, что режим нерабочих дней будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации.

Голикова выразила надежду, что период нерабочих дней будет коротким

Голикова выразила надежду, что период нерабочих дней будет коротким

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1