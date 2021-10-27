В Кремле назвали последней мерой закрытие границ регионов из-за ковида
Дмитрий Песков подчеркнул, что вводить запреты на поездки и путешествия в нерабочие дни не планируется.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Закрытие границ регионов России из-за сложной ситуации с коронавирусом — это абсолютно последняя мера. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что запретов на этот счёт не вводилось и не планируется.
"Закрытие границ регионов — это то, что, конечно, является абсолютно последней мерой. То, что, конечно, не приветствуется. Хотя эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие предпочли направиться в поездки и путешествия. Возможны эпидемиологические последствия. Но с другой стороны, это не запрещено, запретов на этот счёт не вводилось и не планируется", — отметил представитель Кремля.
При этом он выразил надежду, что режим нерабочих дней будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
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