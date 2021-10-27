Песков не увидел политизации в переговорах с Молдавией по газу

Российско-молдавские переговоры по газу носят коммерческий характер и не подвержены политизации. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию в The Financial Times ("Файнэншл таймс") о том, что Москва в переговорах с Кишинёвом якобы "выдвигает политические условия".

"Никаких политических моментов нет и быть не может, это исключительно коммерческие переговоры. Есть потребность, есть коммерческое предложение, есть предлагаемая скидка, есть также проблема аккумулированного долга. Всё это носит коммерческий прикладной характер, никакой политизации здесь нет и быть не может", — указал представитель Кремля.