Песков не увидел политизации в переговорах с Молдавией по газу
В Кремле опровергли публикацию The Financial Times о том, что Москва в переговорах с Кишинёвом выдвигает условия политического характера.
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Российско-молдавские переговоры по газу носят коммерческий характер и не подвержены политизации. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию в The Financial Times ("Файнэншл таймс") о том, что Москва в переговорах с Кишинёвом якобы "выдвигает политические условия".
"Никаких политических моментов нет и быть не может, это исключительно коммерческие переговоры. Есть потребность, есть коммерческое предложение, есть предлагаемая скидка, есть также проблема аккумулированного долга. Всё это носит коммерческий прикладной характер, никакой политизации здесь нет и быть не может", — указал представитель Кремля.
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Ранее Лайф рассказывал, что переговоры России и Молдавии по газу завершились безрезультатно. В "Газпроме" заявили, что могут прекратить поставки газа в республику с декабря, если страна не погасит долг в размере 709 миллионов долларов. При этом в российской компании считают виновными в сложившейся ситуации власти Молдавии.
В результате Молдавия впервые закупила газ не у России. Однако это не означает завершения переговоров с "Газпромом" по новому контракту, они продолжаются, заверили в правительстве страны.
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