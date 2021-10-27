В "Спартаке" опровергли информацию о возможном переносе матча с "Наполи"

Пресс-служба "Спартака" опровергла информацию о возможном переносе матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против "Наполи" из Москвы в другое место из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает РИА "Новости" .

"Ни из "Наполи", ни из УЕФА, с представителями которого мы всегда на связи, к нам никто не обращался. Воспринимаем эту информацию как слухи. На данный момент идея переноса матча с "Наполи" в другой город кажется нам абсурдной", — цитирует агентство заявление пресс-службы красно-белых.