Полузащитник Крыховяк рассказал, как его обмануло руководство "Локомотива"

Полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказал об обмане со стороны новых руководителей "Локомотива" Ральфа Рангника и Томаса Цорна.

В частности, футболист рассказал, как на него в первый раз вышли представители "Краснодара", от которых он узнал, что "Локомотив" хочет продать поляка. После этого он поинтересовался, правда ли это, сначала у главного тренера Марко Николича, а вскоре и у руководства красно-зелёных. Последние ему говорили о том, что подобные слухи — неправда.

"В конце концов, всё оказалось правдой. Люди из "Локомотива" связывались с "Краснодаром". Но когда мы встречались, в глаза мне говорили другое. Для меня, как для игрока, это неуважение. Клуб для меня многое сделал, но я для "Локомотива" тоже сделал немало", — отметил Крыховяк.