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Россия планирует отправить на Олимпиаду в Пекин 216 спортсменов

Игры состоятся в столице Китая с 4 по 20 февраля. Всего на них будет разыграно 109 комплектов медалей.

27 октября, 08:22
<p>Фото © ТАСС / EPA / WU HONG</p>

Фото © ТАСС / EPA / WU HONG

Делегация российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине может составить 216 спортсменов. Такими планами с журналистами поделился глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Наша делегация на Олимпийских играх будет большой216 спортсменов. Общий размер делегациипорядка 450 человек. Из планируемых 216 спортсменов уже получили лицензии 102 спортсмена", — подчеркнул Поздняков.

Он также отметил, что в Пекине спортсмены не смогут покидать установленный периметр. Это, по мнению Позднякова, поможет избежать тех нарушений, которые были зафиксированы во время Игр в Токио.

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Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего на них разыграют 109 комплектов медалей в семи видах спорта.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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