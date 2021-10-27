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Регион
Опубликовано 27 октября 2021, 08:22

Россия планирует отправить на Олимпиаду в Пекин 216 спортсменов

Фото © ТАСС / EPA / WU HONG

Фото © ТАСС / EPA / WU HONG

С 4 по 20 февраля столица Китая примет Игры, где будет разыграно 109 комплектов наград.

Делегация российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине может составить 216 спортсменов. Такими планами с журналистами поделился глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Наша делегация на Олимпийских играх будет большой216 спортсменов. Общий размер делегациипорядка 450 человек. Из планируемых 216 спортсменов уже получили лицензии 102 спортсмена", — подчеркнул Поздняков.

Он также отметил, что в Пекине спортсмены не смогут покидать установленный периметр. Это, по мнению Позднякова, поможет избежать тех нарушений, которые были зафиксированы во время Игр в Токио.

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Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего на них разыграют 109 комплектов медалей в семи видах спорта.

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Шамиль Гаджиев
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