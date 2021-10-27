Россия планирует отправить на Олимпиаду в Пекин 216 спортсменов

С 4 по 20 февраля столица Китая примет Игры, где будет разыграно 109 комплектов наград.

Делегация российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине может составить 216 спортсменов. Такими планами с журналистами поделился глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Наша делегация на Олимпийских играх будет большой — 216 спортсменов. Общий размер делегации — порядка 450 человек. Из планируемых 216 спортсменов уже получили лицензии 102 спортсмена", — подчеркнул Поздняков.

Он также отметил, что в Пекине спортсмены не смогут покидать установленный периметр. Это, по мнению Позднякова, поможет избежать тех нарушений, которые были зафиксированы во время Игр в Токио.