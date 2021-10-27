Россия планирует отправить на Олимпиаду в Пекин 216 спортсменов
Игры состоятся в столице Китая с 4 по 20 февраля. Всего на них будет разыграно 109 комплектов медалей.
Фото © ТАСС / EPA / WU HONG
Делегация российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине может составить 216 спортсменов. Такими планами с журналистами поделился глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
"Наша делегация на Олимпийских играх будет большой — 216 спортсменов. Общий размер делегации — порядка 450 человек. Из планируемых 216 спортсменов уже получили лицензии 102 спортсмена", — подчеркнул Поздняков.
Он также отметил, что в Пекине спортсмены не смогут покидать установленный периметр. Это, по мнению Позднякова, поможет избежать тех нарушений, которые были зафиксированы во время Игр в Токио.
Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего на них разыграют 109 комплектов медалей в семи видах спорта.
Комментариев: 0