Пользователей ужаснули кадры убийства алтайского козерога москвичкой. Видео © Instagram/fillederien

Увлекающаяся охотой москвичка опубликовала в "Инстаграме" видео убийства алтайского козерога, чем вызвала волну негодования со стороны пользователей. Женщину осудили за жестокость, но сама она назвала случившееся "мистической удачей" и даже расплакалась на камеру от такого "чуда".

"Трофей лежит, солнце уже село, уже закат. Спасибо Алтаю, что дал этот трофей. Спасибо этому трофею, что дал себя добыть. Спасибо горам, что дали сил подняться. Это чудо", — сказала Татьяна после охоты со слезами на глазах на фоне убитого животного.

Также девушка с нескрываемым восторгом в подробностях описала, как они с командой выслеживали животных, поджидали момент и наконец убили одного из самцов. Многие пользователи разделили радость москвички и отметили, что охотнице невероятно повезло. Однако были и те, кто не счёл произошедшее удачей. Они предупредили, что Алтай не прощает такое и женщине ещё вернётся совершённое ею зло.

"Вы ненормальные, что ли? Поезжай и у себя там отстреливай, кого хочешь. В тюрьму тебя и надолго за такое! Позор!!!" — написал один из пользователей.

Произошедшее привлекло внимание Следственного управления СК РФ по Республике Алтай. Как сообщается на официальном сайте, органы проведут процессуальную проверку по сообщению на предмет законности охоты на козерога.