Голикова спрогнозировала сокращение числа занятых россиян более чем на 1 млн
При этом доля трудоустроенных в возрасте 45 лет и старше в ближайшие годы будет расти.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова спрогнозировала сокращение численности занятых в экономике россиян (все работающие граждане, включая военных и официально оформленных безработных) более чем на один миллион за десять лет. Об этом зампред правительства заявила в рамках форума труда и занятости "Будущее сферы труда в России".
"Численность занятых в ближайшие десять лет сократится более чем на один миллион человек. Произойдёт вымывание самой активной на рынке труда возрастной группы — граждан от 30 до 44 лет, а это более шести миллионов человек", — сказала Голикова.
Кроме того, по её словам, доля трудоустроенных в возрасте 45 лет и старше будет расти, что в свою очередь приведёт к увеличению среднего возраста занятого гражданина.
Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что российская экономика может потерять 60 миллиардов рублей при введении ковидных ограничений. В связи с этим президент поручил правительству не только наметить, но и реализовать меры поддержки бизнеса.
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