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Голикова спрогнозировала сокращение числа занятых россиян более чем на 1 млн

При этом доля трудоустроенных в возрасте 45 лет и старше в ближайшие годы будет расти.

27 октября, 08:03
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова спрогнозировала сокращение численности занятых в экономике россиян (все работающие граждане, включая военных и официально оформленных безработных) более чем на один миллион за десять лет. Об этом зампред правительства заявила в рамках форума труда и занятости "Будущее сферы труда в России".

"Численность занятых в ближайшие десять лет сократится более чем на один миллион человек. Произойдёт вымывание самой активной на рынке труда возрастной группы граждан от 30 до 44 лет, а это более шести миллионов человек", — сказала Голикова.

Кроме того, по её словам, доля трудоустроенных в возрасте 45 лет и старше будет расти, что в свою очередь приведёт к увеличению среднего возраста занятого гражданина.

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Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что российская экономика может потерять 60 миллиардов рублей при введении ковидных ограничений. В связи с этим президент поручил правительству не только наметить, но и реализовать меры поддержки бизнеса.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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