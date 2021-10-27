Голикова спрогнозировала сокращение числа занятых россиян более чем на 1 млн

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова спрогнозировала сокращение численности занятых в экономике россиян (все работающие граждане, включая военных и официально оформленных безработных) более чем на один миллион за десять лет. Об этом зампред правительства заявила в рамках форума труда и занятости "Будущее сферы труда в России".

"Численность занятых в ближайшие десять лет сократится более чем на один миллион человек. Произойдёт вымывание самой активной на рынке труда возрастной группы — граждан от 30 до 44 лет, а это более шести миллионов человек", — сказала Голикова.

Кроме того, по её словам, доля трудоустроенных в возрасте 45 лет и старше будет расти, что в свою очередь приведёт к увеличению среднего возраста занятого гражданина.