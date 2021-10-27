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Сами себя высекли: Как Молдавия устроила танцы с бубном, вместо того чтобы продлить газовый контракт с Россией

Политолог Александр Роджерс — о том, почему Кишинёв пошёл по тропе Киева и как теперь будет выпутываться из энергокризиса, закупая газ у Польши и Украины.

26 октября, 21:40
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Был момент, когда показалось, что в Молдавии победило здравомыслие. Когда молдаване почти договорились, что будут покупать газ через "Южный поток" — для себя и передавать часть его транзитом Приднестровью. Почти. А потом начались цыганские танцы с бубном: "У нас нет денег, простите долг, дайте больше скидку". Прямо по классике: "Мы сами не местные, отстали от поезда, украли все документы".

На нет, как говорится, и суда нет. Нет денег — нет газа. Утром деньги — днём стулья, днём деньги — вечером стулья, вечером деньги — ночью стулья. Можно любой каприз, но деньги вперёд!

Вы же тридцать лет говорили, что вы независимые. Вы же тридцать лет заявляли о своём "европейском выборе". Ну так в чём проблема? Пусть вам Европа газ и поставляет!

Санду так и попыталась сделать. Даже заключила контракт на поставку газа с Польшей. Аж на целый миллион кубометров. Чего молдавской экономике хватит примерно на семь часов. Потому что годовая потребность Молдавии в газе составляет порядка 1,3 миллиарда кубометров. А такого свободного количества газа у Польши, самой являющейся нетто-импортёром, попросту нет.

Все эти громкие заявления, что Молдавия будет закупать газ у Венгрии, Польши или даже у Украины, — это пустые понты и попытка строить хорошую мину при плохой игре. Но все уже видели карты Кишинёва, они мусорные, и поэтому такой блеф никого не впечатляет. Венгрия закупает российский газ через "Южный" и "Турецкий поток". Польша покупает российский СПГ с Ямала. Украина покупает (вернее, уже покупала, в прошедшем времени) "реверсный" газ из Венгрии и Словакии. Всё это российский, газпромовский газ. Исключительно. И попытки покупать его через посредников и у перекупщиков — они всегда дороже, всегда с переплатой.

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Поэтому попытки отказаться от возвращения долгов или выцыганить скидку (тем более что скидку Козак как раз и предлагал, но "недостаточную") — они в результате обходятся себе дороже. Скупой всегда платит дважды. На самом деле приходит пора, когда нужно подводить определённые итоги и сбрасывать маски. Пора признать, что Молдавия, как и целый ряд других лимитрофов, — маленькие, не состоявшиеся failed state. Не имеющие и не могущие иметь самодостаточной экономики (при пятом технологическом укладе нужно на порядок больше населения, чтобы быть хотя бы относительно самодостаточными). Никогда не имевшие реальной независимости и танцующие под дудку внешнего управления.

При этом значительная часть населения никогда не хотела "независимости" и всегда выступала за союз с Россией, стабильно голосуя за коммунистов, продвигавших именно эту повестку. Ещё часть, в Приднестровье, определилась со своим выбором ещё раньше — в девяностые, отстаивая его в том числе с оружием в руках. Ведь нахождение Молдавии в составе России было обусловлено географией и самим ходом истории, а не чьим-то волюнтаристским решением. Или в России, или быть уничтоженными Оттоманской империей — именно так стоял выбор в прошлых веках. Сейчас выбор примерно аналогичен.

И может быть два варианта дальнейшего развития Молдавии: или с Европой (на самом деле с Румынией, не имеющей ничего, кроме гонора), или с Россией. Пора определяться. И, если европейский вектор и румынизация милее, — нет вопросов, скатертью дорога. Но и газа со скидкой больше не будет.

Или пришла пора провести маленький скромный референдум. Как в Крыму… Впрочем, я ни на чём не настаиваю. Каждый волен сам выбирать свою судьбу — или быть субъектом Федерации, или гордо стоять с протянутой рукой на обочине истории. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу.

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Авторы
Александр Роджерс
Александр Роджерс

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