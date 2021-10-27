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Песков выразил надежду на позитивный эффект от "антиковидных каникул"

Главам регионов разрешено продлить выходные после 7 ноября, если желаемые показатели не будут достигнуты.

27 октября, 09:48
<p>Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

В Кремле надеются, что режим нерабочих дней поможет улучшить эпидемиологическую ситуацию с заболеваемостью ковидом по всей России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По-прежнему будем надеяться на то, что режим нерабочих дней будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации", — сказал официальный представитель Кремля.

Голикова выразила надежду, что период нерабочих дней будет коротким

Голикова выразила надежду, что период нерабочих дней будет коротким

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.

За нарушение режима нерабочих дней будут штрафовать: какое наказание ждёт работодателей и сотрудников

За нарушение режима нерабочих дней будут штрафовать: какое наказание ждёт работодателей и сотрудников

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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