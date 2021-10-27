Песков выразил надежду на позитивный эффект от "антиковидных каникул"

В Кремле надеются, что режим нерабочих дней поможет улучшить эпидемиологическую ситуацию с заболеваемостью ковидом по всей России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По-прежнему будем надеяться на то, что режим нерабочих дней будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации", — сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.