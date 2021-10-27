РФС выделит 1,5 миллиарда рублей на поддержку футбольных академий страны

Российский футбольный союз (РФС) принял решение о выделении около 1,5 миллиарда рублей на запуск системы поддержки академий по всей стране. Об этом информирует пресс-служба РФС.

Эта система будет иметь сразу два источника финансирования: деньги, получаемые от букмекеров согласно законодательству РФ, а также средства от УЕФА, которые выделяются на развитие детско-юношеского футбола.