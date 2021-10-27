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РФС выделит 1,5 миллиарда рублей на поддержку футбольных академий страны

Эта система будет иметь два источника финансирования: средства от букмекеров и выплаты со стороны УЕФА.

27 октября, 10:16
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Российский футбольный союз (РФС) принял решение о выделении около 1,5 миллиарда рублей на запуск системы поддержки академий по всей стране. Об этом информирует пресс-служба РФС.

Эта система будет иметь сразу два источника финансирования: деньги, получаемые от букмекеров согласно законодательству РФ, а также средства от УЕФА, которые выделяются на развитие детско-юношеского футбола.

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Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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