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Регион
Опубликовано 27 октября 2021, 10:12

Проститутка ограбила футболиста ПСЖ, пока тот стоял на светофоре

Фото © PSG

Фото © PSG

Ущерб от действий злоумышленницы оказался "внушительным" для игрока одной из самых богатых команд мира — 200 евро.

В Париже проститутка ограбила футболиста ПСЖ, который в тот момент находился в своей машине и остановился на светофоре. Об этом пишет Le Parisien.

Инцидент произошёл в Булонском лесу, через который и ехал игрок. В какой-то момент он остановился на светофоре, а к нему в машину села проститутка. Она забрала телефон и бумажник футболиста, а через некоторое время попросила остановить машину в указанном месте. Взамен дама лёгкого поведения отдала игроку его телефон. При этом имя футболиста не называется.

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Добавим, что прибывшие полицейские оценили ущерб от действий злоумышленницы в достаточно "солидную" сумму для игрока одной из самых богатых команд мира — 200 евро.

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Шамиль Гаджиев
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