Проститутка ограбила футболиста ПСЖ, пока тот стоял на светофоре

Ущерб от действий злоумышленницы оказался "внушительным" для игрока одной из самых богатых команд мира — 200 евро.

В Париже проститутка ограбила футболиста ПСЖ, который в тот момент находился в своей машине и остановился на светофоре. Об этом пишет Le Parisien.

Инцидент произошёл в Булонском лесу, через который и ехал игрок. В какой-то момент он остановился на светофоре, а к нему в машину села проститутка. Она забрала телефон и бумажник футболиста, а через некоторое время попросила остановить машину в указанном месте. Взамен дама лёгкого поведения отдала игроку его телефон. При этом имя футболиста не называется.