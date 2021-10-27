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Проститутка ограбила футболиста ПСЖ, пока тот стоял на светофоре

Ущерб от действий злоумышленницы оказался "внушительным" для игрока одной из самых богатых команд мира — 200 евро.

27 октября, 10:12
<p>Фото © PSG</p>

Фото © PSG

В Париже проститутка ограбила футболиста ПСЖ, который в тот момент находился в своей машине и остановился на светофоре. Об этом пишет Le Parisien.

Инцидент произошёл в Булонском лесу, через который и ехал игрок. В какой-то момент он остановился на светофоре, а к нему в машину села проститутка. Она забрала телефон и бумажник футболиста, а через некоторое время попросила остановить машину в указанном месте. Взамен дама лёгкого поведения отдала игроку его телефон. При этом имя футболиста не называется.

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Добавим, что прибывшие полицейские оценили ущерб от действий злоумышленницы в достаточно "солидную" сумму для игрока одной из самых богатых команд мира — 200 евро.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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