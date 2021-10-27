Сёстры Аверины вышли в финал ЧМ по художественной гимнастике
Решающий этап пройдёт сегодня во второй половине дня.
Фото © ТАСС/Александр Щербак
Россиянки Дина и Арина Аверины вышли в финал чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем и мячом.
Победительницей квалификации в упражнениях с обручем стала Дина Аверина, которая набрала 27,850 балла. Она же одержала победу на аналогичной стадии в упражнениях с мячом, набрав 28,875 балла. Арина Аверина же стала третьей в упражнениях с обручем и второй в соревнованиях с мячом.
В итоге, после двух упражнений в индивидуальном многоборье лидирует Дина Аверина, её сестра Арина идёт на втором месте, на третьей строчке — Алина Горносько из Белоруссии. Финалы в упражнениях с обручем и мячом состоятся позднее сегодня.
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