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Сёстры Аверины вышли в финал ЧМ по художественной гимнастике

Решающий этап пройдёт сегодня во второй половине дня.

27 октября, 10:02
<p>Фото © ТАСС/Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС/Александр Щербак

Россиянки Дина и Арина Аверины вышли в финал чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем и мячом.

Победительницей квалификации в упражнениях с обручем стала Дина Аверина, которая набрала 27,850 балла. Она же одержала победу на аналогичной стадии в упражнениях с мячом, набрав 28,875 балла. Арина Аверина же стала третьей в упражнениях с обручем и второй в соревнованиях с мячом.

Дина Аверина выиграла первый турнир после Олимпиады в Токио

Дина Аверина выиграла первый турнир после Олимпиады в Токио

В итоге, после двух упражнений в индивидуальном многоборье лидирует Дина Аверина, её сестра Арина идёт на втором месте, на третьей строчке — Алина Горносько из Белоруссии. Финалы в упражнениях с обручем и мячом состоятся позднее сегодня.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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