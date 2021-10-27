Мурманские полицейские спасли свадьбу от коварного пса

Сотрудникам Мурманской миграционной службы довелось побыть купидонами и спасти свадьбу. Всё дело в том, что накануне торжества пара обнаружила в труху обглоданный паспорт невесты. Этому поспособствовал их пёс Конор. О курьёзной ситуации рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Будущие супруги из Мурманска Василий и Анастасия Балуевы в день бракосочетания отправились в магазин, положив паспорт на тумбочку в коридоре, чтобы случайно его не забыть, но нежданно-негаданно собака почувствовала нестерпимый голод.

"Вернувшись домой и открыв дверь, оба ахнули. Домашний любимец Конор породы чихуахуа растрепал хозяйкин документ. Несколько страниц четвероногий хулиган оторвал, остальное превратил в бумажную труху. Пребывая в шоковом состоянии, как потом оказалось, одновременно будущие супруги подумали: свадьбы не будет, наверное, не судьба", — сообщили в полиции.

В загсе отказались принимать такой документ и посоветовали обратиться в полицию. В Управлении по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области взволнованную пару выслушали, осмотрели потрёпанный паспорт, документ о росписи и пообещали помочь. Полицейские восстановили документ всего за 40 минут. Вопреки явному нежеланию коварного пса жить в полноценной семье, они успели всё сделать к церемонии бракосочетания.

Отмечается, что в экстренных случая провести необходимую проверку очень быстро вполне возможно. Инспекторы сверили все сведения по базе данных и выдали документ, удостоверяющий личность. Ровно в 14 часов роспись у Балуевых состоялась.