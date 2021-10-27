Константин Хабенский станет новым худруком МХТ имени Чехова
Его предшественник, заслуженный деятель искусств Сергей Женовач оставляет пост по собственному желанию.
Фото © ТАСС/ Артём Геодакян
Российский актёр, продюсер и режиссёр театра и кино Константин Хабенский сменит Сергея Женовача на посту художественного руководителя МХТ имени Чехова. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.
"Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова по собственному желанию. На этой должности его сменит ведущий российский актёр, режиссёр театра и кино Константин Хабенский", — уточнили в министерстве.
Ранее художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт сообщил, что оставляет свой пост. На этой должности он проработал 21 год. Его пост занял Сергей Газаров.
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