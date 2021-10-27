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Константин Хабенский станет новым худруком МХТ имени Чехова

Его предшественник, заслуженный деятель искусств Сергей Женовач оставляет пост по собственному желанию.

27 октября, 09:51
<p>Фото © ТАСС/ Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС/ Артём Геодакян

Российский актёр, продюсер и режиссёр театра и кино Константин Хабенский сменит Сергея Женовача на посту художественного руководителя МХТ имени Чехова. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

"Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова по собственному желанию. На этой должности его сменит ведущий российский актёр, режиссёр театра и кино Константин Хабенский", — уточнили в министерстве.

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Ранее художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт сообщил, что оставляет свой пост. На этой должности он проработал 21 год. Его пост занял Сергей Газаров.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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