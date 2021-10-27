Константин Хабенский станет новым худруком МХТ имени Чехова

Российский актёр, продюсер и режиссёр театра и кино Константин Хабенский сменит Сергея Женовача на посту художественного руководителя МХТ имени Чехова. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

"Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова по собственному желанию. На этой должности его сменит ведущий российский актёр, режиссёр театра и кино Константин Хабенский", — уточнили в министерстве.