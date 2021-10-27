Боевое применение ударного дрона Bayraktar в Донбассе было продемонстрировано Украиной для того, чтобы усилить переговорные позиции Киева. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

"Демонстрация силы происходит для усиления переговорных позиций. Эти испытания дрона свидетельствует о том, что Украина готовится что-то попросить у России. Скорее всего, газ и его прокачку по трубе", — сказал он.

Политолог не исключил, что "под руку" Киева может попасть и Евросоюз, который, по словам Коровина, уже "устал от нытья" Украины. Поэтому теперь единственный способ привлечь к себе внимание — продемонстрировать силу, после чего вновь попросить надавить на Россию.