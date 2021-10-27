"Готовится что-то попросить у России": Политолог назвал истинные цели Украины, применившей ударный дрон в Донбассе
По оценке собеседника Лайфа, подобные действия — единственный способ привлечь к себе внимание.
Боевое применение ударного дрона Bayraktar в Донбассе было продемонстрировано Украиной для того, чтобы усилить переговорные позиции Киева. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.
"Демонстрация силы происходит для усиления переговорных позиций. Эти испытания дрона свидетельствует о том, что Украина готовится что-то попросить у России. Скорее всего, газ и его прокачку по трубе", — сказал он.
Политолог не исключил, что "под руку" Киева может попасть и Евросоюз, который, по словам Коровина, уже "устал от нытья" Украины. Поэтому теперь единственный способ привлечь к себе внимание — продемонстрировать силу, после чего вновь попросить надавить на Россию.
"Такие жесты решают несколько задач: на внешний контур — это что-то попросить, а для внутреннего контура — продемонстрировать боеготовность, сплочённость, что "мы покажем москалям, какие мы молодцы, ведь у нас есть дрон турецкий". Реальной боевой угрозы дроны не несут. Это показуха", — подчеркнул собеседник Лайфа.
Напомним, ранее Украина впервые применила дрон Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке". В ЛНР отметили, что таким образом Киев официально признал нарушение Минских соглашений.
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