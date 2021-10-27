В Кремле отреагировали на использование Украиной турецких ударных беспилотников в Донбассе

Поставки турецких ударных беспилотников Украине могут привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в беседе с журналистами в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"У нас действительно особые и хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения", — сказал представитель Кремля.