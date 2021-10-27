В Кремле отреагировали на использование Украиной турецких ударных беспилотников в Донбассе
По словам Дмитрия Пескова, это "не способствует урегулированию внутриукраинской проблемы", хотя у России по-прежнему хорошие отношения с Турцией.
Фото © Pixabay
Поставки турецких ударных беспилотников Украине могут привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в беседе с журналистами в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"У нас действительно особые и хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения", — сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что, как только такие вооружения попадают в руки украинских военных, они потенциально могут применяться в Донбассе, что "приводит лишь к дестабилизации".
Напомним, ранее Украина впервые применила дрон Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке". В ЛНР расценили произошедшее как официальный конец Минских соглашений. В Луганске напомнили о меморандуме 2014 года, который запрещает полёты боевой авиации и иностранных БПЛА.
Комментариев: 0