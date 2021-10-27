Конец перемирия: для чего Киев применил в Донбассе турецкие ударные дроны Вслед за применением БПЛА может начаться полномасштабное наступление. 27 октября, 07:12 Фото © Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency via Getty Images

Новый виток войны

Поздно вечером 26 октября Генеральный штаб военных сил Украины подтвердил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar TB-2. Это первое применение ударных беспилотников в этом конфликте — до этого турецкие ударные дроны применялись турецкими военными в Сирии и армией Азербайджана в боях за Нагорный Карабах.

По некоторым данным, для нанесения удара беспилотник ВСУ пересёк линию разграничения и мог пролететь не менее 15 километров вглубь территории Донецкой Народной Республики. Первый ударный беспилотник турецкого производства передали украинским военным в мае этого года, а всего Киев закупил в Турции 12 ударных дронов. При этом в контракт входило и обучение личного состава — 75 украинских военных прошли подготовку в Турции, где местные специалисты объясняли представителям ВСУ особенности беспилотников TB-2.

Отмечается также, что после удара с беспилотника ситуация на линии разграничения серьёзно обострилась — к удару с воздуха украинские военные добавили артиллерийский обстрел, а на позициях ВСУ начали появляться танки. Кроме того, появилась информация, что в некоторых областях Украины по тревоге было поднято несколько танковых частей — запорожская 55-я артиллерийская бригада и 17-я отдельная танковая бригада в Кривом Роге.

Беспилотник Bayraktar TB-2

Сделку по продаже 12 беспилотников Bayraktar TB-2 Украине критиковали многие эксперты по безопасности. Свои заявления сделали и официальные лица — замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что сообщения о продаже Турцией Украине беспилотников "не вызывают радости". Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь заявил, что страна продает Украине БПЛА "без предварительных условий, а сделка не направлена против России". Тогда же старший советник президента республики Мюджахит Кючюкйылмаз призвал не беспокоиться насчёт поставок вооружений Киеву.

Фото © Press Office of the President of Ukraine / Mykola Lararenko / Handout/Anadolu Agency/Getty Images

Однако и для Турции, и для Украины сотрудничество в военной сфере стало знаковым. Для турецких промышленных компаний украинские двигатели оказались единственным доступным решением, после того как из-за санкций прекратились поставки австрийских двигателей, канадской и французской электроники. Для Киева контракт на закупку Bayraktar TB-2 стал возможностью продемонстрировать "наращивание боевых возможностей" на фоне явного отсутствия дипломатических успехов по решению кризиса на Юго-Востоке страны.

Сами по себе беспилотники TB-2, по мнению командира полка ПВО в запасе Олега Гончара, не могут дать ВСУ никакого преимущества.

Даже если бросить в бой сразу все имеющиеся беспилотники, никакого ощутимого эффекта это не принесёт. Будет кратковременный успех на одном из направлений, но после этого армия ДНР будет поднята по тревоге и "пожароопасное" направление сразу закроют. Главная проблема для донецких военных состоит в том, что в ДНР нет развитой системы ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, это может несколько осложнить положение, но критического ущерба "байрактары" в Донбассе не нанесут Олег Гончар Полковник войск ПВО СССР в запасе

В качестве примера Гончар привёл применение Bayraktar TB-2 в Ливии. По его словам, тихоходные БПЛА такого типа сбиваются из обычного крупнокалиберного оружия, и только в 2020 году войска ливийского правительства национального согласия (ПНС), которое поддерживает Турция, потеряли около 50 таких беспилотников. При этом войска Халифы Хафтара не применяли против турецких "байрактаров" ни системы радиоэлектронной борьбы, ни другого высокотехнологичного оружия.

Последствия

Отставные военные и специалисты по боевому планированию отмечают, что после применения "байрактара" у ВСУ может сложиться "ложное ощущение повышения боевых возможностей". Одиночное применение, да ещё и с нарушением режима прекращения огня с одновременным пересечением линии разграничения может быть попыткой "прощупать предел терпения" донецких военных. Но даже полномасштабное наступление с применением турецких ударных дронов может обернуться для ВСУ настоящей катастрофой. Подобный прецедент уже имеется, правда, в другой точке мира.

Фото © Muhammed Enes Yildirim/Anadolu Agency via Getty Images

В 2020 году турецкие военные помогли боевикам прорваться в провинцию Идлиб — с воздуха наступление прикрывали как раз те самые "байрактары". Однако сирийской армии потребовалось всего двое суток, чтобы поменять тактику и уничтожить десять беспилотников Bayraktar и два тяжёлых дрона Anka. После этого наступление боевиков сначала замедлилось, а затем прекратилось вовсе.

Но Донбасс — не Сирия, и ситуация на Юго-Востоке по-прежнему взрывоопасная. Проблема лишь в том, что если план Киева действительно состоит в том, чтобы с помощью турецких ударных дронов пробить коридор на Донецк для бронетехники, то у защитников ЛНР и ДНР в случае перехода конфликта в активную фазу, окажутся развязаны руки. При начале полномасштабной войны проблема с беспилотниками, висящими в небе, решится практически моментально, и какие действия предпримет командование ВСУ, когда наземные войска останутся без поддержки с воздуха, сказать трудно. Не исключено, что украинскую армию может ожидать второй Иловайск или Дебальцево, только с гораздо большими потерями.

Политический ущерб от удара с беспилотника есть уже сейчас — официальное и признанное нарушение Минских договорённостей сводит к минимуму дальнейшие переговоры о прекращении огня. После того как состоялась атака дронов, даже "европейские партнёры" Украины убедились, что любые соглашения для Киева стоят не дороже бумаги, на которой они написаны.

Авторы Сергей Андреев